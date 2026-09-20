Longa-metragem de André Novais Oliveira conquista o Troféu Candango no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

O longa Se eu fosse vivo…vivia brilhou no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conquistando o prêmio máximo e destacando-se entre centenas de produções nacionais.

O 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro encerrou sua edição com o anúncio dos grandes vencedores na noite deste sábado (19). O longa-metragem Se eu fosse vivo…vivia, dirigido por André Novais Oliveira, sagrou-se o grande campeão do evento.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o filme recebeu o cobiçado Troféu Candango, que representa o principal reconhecimento do festival. Além do prêmio máximo, a obra foi premiada nas categorias de melhor roteiro e melhor figurino.

A premiação consolidou o filme como um dos nomes mais importantes da cinematografia atual, celebrando a narrativa sensível proposta pela direção de André Novais Oliveira e a dedicação de toda a equipe envolvida na produção do longa.

Uma história sobre o tempo e as memórias

O drama narra a trajetória do casal Gilberto e Jacira durante a década de 1970, situando a trama no interior de Minas Gerais. A narrativa ganha contornos dramáticos após 50 anos de união, quando Jacira é internada, levando Gilberto a vivenciar experiências fora do comum.

Durante a cerimônia, a escritora Conceição Evaristo e o ator Norberto Novais Oliveira foram agraciados com uma menção honrosa, reconhecendo a participação marcante de ambos nas cenas que compõem o longa premiado.

Recorde de inscrições no festival

O evento reafirmou sua relevância como o festival de cinema mais longevo do país. Segundo os dados oficiais, a edição registrou um recorde expressivo de 2 mil inscrições, das quais mais de 70 filmes foram selecionados para exibição em diversas mostras.

O festival não se limitou às competições de longas e curtas, oferecendo também sessões especiais e paralelas. Essas atividades buscaram celebrar artistas renomados e debater temáticas fundamentais para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro.

Onde assistir ao filme vencedor

Para o público que deseja conferir a obra, o Cine Brasília, que serviu como palco principal do evento, iniciou neste domingo uma programação especial. O local exibirá os longas que se destacaram nas mostras competitivas desta edição.

A produção Se eu fosse vivo…vivia terá uma sessão de reprise agendada para esta segunda-feira (21), às 20h. Vale ressaltar que a entrada para a exibição é totalmente gratuita para todos os interessados.

Perguntas Frequentes

Qual filme venceu o 59º Festival de Brasília? O vencedor foi o longa-metragem Se eu fosse vivo…vivia, dirigido por André Novais Oliveira.

Quais prêmios o filme recebeu? Além do Troféu Candango de melhor longa, a obra venceu nas categorias de melhor roteiro e melhor figurino.

Sobre o que é o filme premiado? O drama aborda a história do casal Gilberto e Jacira, no interior de Minas Gerais, nos anos 70, após 50 anos de casamento e a internação de Jacira.

Quantos filmes foram inscritos no festival? O evento atingiu um recorde de 2 mil inscrições, com mais de 70 produções selecionadas para as mostras.

Como assistir ao longa vencedor? O Cine Brasília exibirá o filme nesta segunda-feira (21), às 20h, com entrada gratuita para o público.