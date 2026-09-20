Suspeito morre em confronto armado com a RONE durante operação Polícia em Fazenda Rio Grande

Confronto entre suspeito e a equipe da RONE termina com morte em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após denúncias de tráfico

Um homem morreu após entrar em confronto armado com agentes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) no último domingo, dia 20 de setembro. A ocorrência foi registrada no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação Polícia ocorreu após o serviço de inteligência do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) receber informações sobre um indivíduo que estaria envolvido com o tráfico de drogas na localidade, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Ao chegarem ao endereço para realizar a abordagem, os policiais foram surpreendidos por uma tentativa de fuga. Enquanto um dos Suspeito conseguiu escapar pelos fundos da residência, o outro permaneceu no local e atirou contra a equipe de segurança.

Detalhes da ocorrência e apreensão de arma

Diante da agressão sofrida, os policiais da RONE revidaram aos disparos. O suspeito foi atingido durante a troca de tiros e, embora tenha recebido atendimento médico imediato, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no próprio local pela Polícia Militar do Paraná.

Durante a revista e o isolamento da área, as equipes policiais realizaram a apreensão de uma pistola que estava em posse do indivíduo. O objeto foi recolhido para os procedimentos de perícia e investigação criminal necessários para o caso.

Buscas pelo segundo suspeito

As autoridades policiais confirmaram que, até a última atualização dos fatos, o segundo homem que fugiu durante a abordagem ainda não havia sido localizado. Equipes seguem monitorando a área em busca de informações sobre o paradeiro do envolvido.

A operação, que visava combater o tráfico de drogas na região de Fazenda Rio Grande, integra as ações rotineiras do BPRONE para reduzir a criminalidade na Grande Curitiba. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o confronto armado?

O confronto foi registrado no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Quem realizou a abordagem Polícia?A abordagem foi conduzida por equipes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), unidade especializada da Polícia Militar do Paraná.

O que motivou a operação da RONE?

A operação foi motivada por informações do serviço de inteligência do BPRONE sobre um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Houve sobreviventes entre os Suspeito?Um dos Suspeito morreu no local após o confronto, enquanto o segundo envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado pelas autoridades.

Algum armamento foi encontrado com os Suspeito?Sim, a Polícia Militar realizou a apreensão de uma pistola que estava em posse do homem que entrou em confronto com os policiais.