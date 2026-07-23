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Colégio de Rio Bonito do Iguaçu reabre oito meses após tornado

Colégio de Rio Bonito do Iguaçu reabre oito meses após tornado

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Colégio de Rio Bonito do Iguaçu reabre oito meses após tornado
Colégio Estadual Ludovica Safraider retoma aulas na segunda-feira. Foto: Joabe de Oliveira Moraes

O Colégio Estadual Ludovica Safraider, em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, vai retomar as aulas na próxima segunda-feira (27). A escola passou pela primeira fase de reconstrução, após ter a estrutura destruída por um tornado que atingiu o município em novembro do ano passado.

Ao todo, 379 alunos poderão retomar as aulas no colégio neste segundo semestre. Desde o desastre, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) levou equipes para garantir o atendimento aos estudantes. Eles concluíram o ano letivo de 2025 na Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), em Laranjeiras do Sul, que fica a cerca de 16 quilômetros de distância de Rio Bonito do Iguaçu.

Durante o primeiro semestre de 2026, os estudantes dos três turnos frequentaram as aulas na Escola Municipal Irmã Dulce, no interior de Rio Bonito do Iguaçu. Nesse período, a comunidade escolar do colégio estadual também ganhou 14 novos alunos, além de conseguir retomar a turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na segunda-feira, as aulas começam às 7h30. Está prevista uma recepção aos estudantes e a organização das turmas nos espaços reconstruídos e adaptados.

A nova estrutura

O primeiro bloco conta com seis salas de aula, e outras três foram instaladas provisoriamente na biblioteca e no laboratório de informática. Temporariamente, o espaço da secretaria do colégio vai abrigar a sala dos professores.

As obras adaptaram a cozinha e os banheiros para garantir o uso pelos estudantes. Apesar da movimentação necessária para reacomodar os alunos, a Seed-PR afirma que o calendário escolar seguirá sem prejuízos.

O transporte escolar, que estava levando os alunos até a sede provisória, agora retoma o trajeto regular, com desembarque em frente ao Colégio Ludovica Safraider.

Reconstrução ainda não acabou

O colégio foi uma das estruturas mais atingidas pelo tornado. A força dos ventos destruiu telhas, carteiras e materiais escolares. O Governo do Paraná liberou cerca de R$ 60 milhões para a reconstrução da cidade.

O trabalho para colocar o colégio de pé continua. A construção dos dois blocos está firmada em um contrato de R$ 3,34 milhões e está 44,14% concluída. Com a liberação do primeiro bloco, as intervenções avançam para o segundo. O bloco 2 terá duas novas salas de aula, um laboratório de ciências e mais dois banheiros.

Outro contrato abrange a reconstrução da quadra coberta, que foi destruída pelo temporal. Com custo de R$ 408,82 mil, a obra está 27,91% concluída. Os projetos também preveem a ampliação das salas e do laboratório, além da reestruturação do bloco administrativo.

Tornado em Rio Bonito do Iguaçu

No dia 7 de novembro e 2025, Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado com índice F3 na escala Fujita – que mede a intensidade e tornados e vai de F0 a F5. Os ventos ultrapassaram 250 km/h e provocaram estragos em 90% das residências e prédios comerciais da cidade. Cinco pessoas morreram.

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Corinthia Mes

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