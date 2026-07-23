Mbappé estampa capa da edição Ultimate do ‘FC 27’ – 22/07/2026 – Ilustrada

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Kylian Mbappé será o atleta da capa da edição Ultimate de “EA Sports FC 27”, novo jogo de futebol da Electronic Arts, além de estampar a versão para celulares do título.
Esta é a primeira vez em quatro anos que o atacante francês aparece na franquia. Hoje, Mbappé joga para o Real Madrid e na Copa do Mundo 2026, tornou-se o maior artilheiro da história do torneio ao chegar a 22 gols, superando o recorde de Lionel Messi.
“Estar na capa de um título de ‘EA Sports FC’ pela primeira vez é um momento muito especial para mim”, afirmou o jogador em comunicado divulgado pela Electronic Arts. “É uma honra continuar minha relação de longa data com a franquia neste novo capítulo.”
A Electronic Arts também informou que divulgará o primeiro trailer de “EA Sports FC 27” nesta quinta-feira (23). A empresa ainda não anunciou a data de lançamento do jogo.
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