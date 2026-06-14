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Colisão entre dois Renault Kwid deixa jovem ferida na Avenida das Torres, em Cascavel

Colisão entre dois Renault Kwid deixa jovem ferida na Avenida das Torres, em Cascavel

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Colisão entre dois Renault Kwid deixa jovem ferida na Avenida das Torres, em Cascavel
Colisão entre dois Renault Kwid deixa jovem ferida na Avenida das Torres, em Cascavel

Uma colisão envolvendo dois veículos Renault Kwid foi registrada neste domingo (14), no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Amazônia, em Cascavel.

Um dos automóveis era branco e estava ocupado apenas pelo motorista, de aproximadamente 30 anos. No Kwid prata estavam o condutor, de 20 anos, e uma passageira de 23 anos.

Passageira precisou de atendimento

A jovem que estava no veículo prata sofreu uma contusão no joelho. Ela recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital São Lucas.

Até o momento, não foram repassadas informações sobre ferimentos nos dois motoristas.

Motoristas fizeram teste do bafômetro

Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. O motorista do Kwid branco teve resultado zero, enquanto o exame do condutor do veículo prata marcou 0,13.

Segundo informações repassadas no local, o motorista do Kwid prata teria entrado na contramão antes da colisão. A dinâmica completa do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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