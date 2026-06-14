Colisão entre dois Renault Kwid deixa jovem ferida na Avenida das Torres, em Cascavel

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Uma colisão envolvendo dois veículos Renault Kwid foi registrada neste domingo (14), no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Amazônia, em Cascavel.
Um dos automóveis era branco e estava ocupado apenas pelo motorista, de aproximadamente 30 anos. No Kwid prata estavam o condutor, de 20 anos, e uma passageira de 23 anos.
A jovem que estava no veículo prata sofreu uma contusão no joelho. Ela recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital São Lucas.
Até o momento, não foram repassadas informações sobre ferimentos nos dois motoristas.
Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. O motorista do Kwid branco teve resultado zero, enquanto o exame do condutor do veículo prata marcou 0,13.
Segundo informações repassadas no local, o motorista do Kwid prata teria entrado na contramão antes da colisão. A dinâmica completa do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.
Fonte do Artigo
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