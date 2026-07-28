Um teste para Unai Emery em meio à escassez de jogadores.

Prevê-se que a Real Sociedad vença o Aston Villa por 2 a 1 em um amistoso que acontecerá às 1h30 da manhã do dia 29 de julho no Estádio Bescot, em Walsall, Inglaterra. O Aston Villa sofreu perdas significativas de jogadores após a Copa do Mundo de 2026, o que obrigou Unai Emery a continuar experimentando com seu elenco antes da Supercopa da UEFA contra o PSG , em meados de agosto. Esta é a primeira vez que Aston Villa e Real Sociedad se enfrentam, tanto em competições oficiais quanto em amistosos. A partida também representa um desafio especial para Emery, que enfrenta um time de seu país natal, o País Basco, como técnico do Aston Villa. O Aston Villa precisa encontrar substitutos para seus jogadores principais. O time do Bescot Stadium entrou em campo com dois resultados contrastantes em seus amistosos de pré-temporada. O Aston Villa venceu o Walsall por 5 a 0, mas depois perdeu para o Porto por 2 a 1. Essas partidas serviram principalmente para testes físicos e avaliação do elenco antes do início da nova temporada.

O maior problema de Emery é o elenco. Emi Martínez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Ollie Watkins e o recém-contratado Johan Manzambi se juntaram à equipe após a Copa do Mundo . Amadou Onana está fora por conta de uma grave lesão no joelho que o afastará por longo prazo, enquanto Pau Torres, Alysson e Tammy Abraham também estão lesionados. Emi Buendia pode retornar aos gramados. O técnico Emery está sem muitos jogadores importantes neste período. Foto: Getty. Com uma formação planejada no esquema 4-2-3-1, o Aston Villa pode depositar sua confiança em João Gomes no meio-campo. A nova contratação vinda do Wolves é vista como uma opção crucial para controlar o meio-campo, especialmente com a lesão de Onana e a saída de Youri Tielemans do clube. A capacidade da defesa de escapar da pressão, juntamente com a forma como Gomes se combina com Lamare Bogarde, afetará diretamente a capacidade do Aston Villa de controlar o jogo. No entanto, ter que utilizar muitos jogadores jovens na defesa também pode criar espaços nas laterais.

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A Real Sociedad está à espera de explorar a desorganização da equipa adversária. A Real Sociedad também não tinha o elenco completo. Álvaro Odriozola estava fora devido a uma lesão de longa duração no ligamento cruzado anterior, enquanto Takefusa Kubo e Luka Sucic haviam retornado recentemente ao time, mas ainda não estavam em condições de jogo. Mikel Oyarzabal foi poupado após conquistar a Copa do Mundo com a seleção espanhola . No entanto, a equipe do técnico Pellegrino Matarazzo mostrou sinais de melhora após uma série de amistosos desfavoráveis. A Real Sociedad perdeu para o Pau FC, empatou com o Racing Santander, antes de vencer o Wolverhampton Wanderers por 2 a 1. Este resultado proporciona uma base positiva antes do jogo fora de casa na Inglaterra. Oyarzabal poderá descansar após a Copa do Mundo. Foto: Getty. No esquema tático planejado, o 4-2-3-1, a Real Sociedad prioriza a disciplina defensiva antes de transitar rapidamente para o meio-campo. Espera-se que Carlos Soler e Arsen Zakharyan ofereçam mobilidade, enquanto Orri Oskarsson será o principal pilar ofensivo na ausência de Oyarzabal.

O meio-campo dita o ritmo do jogo. A área crucial está no meio-campo, onde Bogarde e Gomes, do Aston Villa, enfrentarão a dupla de meio-campo da Real Sociedad, Aguirre e Turrientes. Se o Villa conseguir se desvencilhar da pressão inicial e levar a bola a Buendia, Bailey ou Lynch em posições mais avançadas, poderá criar oportunidades diretas de ataque. Por outro lado, a Real Sociedad tem a base necessária para explorar os flancos do Aston Villa, onde a equipe inglesa carece de jogadores defensivos experientes. A forma como os visitantes organizarem os contra-ataques após recuperarem a posse de bola será um indicador da solidez da defesa experimental de Emery. Escalação prevista

Villa Aston (4-2-3-1): Bizot; Nedeljkovic, Cisse, Mings, Maatsen; Bogarde, Gomes; Bailey, Buendia, Lynch; Burrowes. Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Pacheco, Munoz; Aguirre, Turrientes; Zakharyan, Soler, Gomez; Oskarsson. A Real Sociedad possui atualmente uma equipe mais equilibrada e coesa, enquanto o Aston Villa ainda precisa resolver problemas de elenco e estilo de jogo. Segundo fontes, a equipe basca deve obter um resultado favorável com um placar de 2 a 1.

Fonte: https://baodanang.vn/aston-villa-gap-real-sociedad-bai-kiem-tra-cho-unai-emery-giua-con-thieu-hut-nhan-su-3346291.html