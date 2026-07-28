PCPR cumpre mandado de prisão por ameaça e estupro de vulnerável em Campo Largo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 36 anos, investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o delegado da PCPR Luis Eduardo Trajano, a prisão reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento aos crimes praticados contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A Polícia Civil atua de forma permanente no enfrentamento aos crimes contra pessoas em situação de vulnerabilidade. O cumprimento desta prisão demonstra o compromisso da instituição com a proteção das vítimas e a responsabilização dos autores”, afirma.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR orienta que casos de violência sejam comunicados imediatamente às forças de segurança. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.