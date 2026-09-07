Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O Desfile 7 de Setembro Brasília contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta segunda-feira, em cerimônia na Esplanada dos Ministérios. Segundo a Agência Estado, a presença de líderes e ministros Marcos a conclusão do desfile.
segundo CGN Publicado pela Agência Estado, o Pública nas arquibancadas demonstrou um clima de campanha, com gritos de apoiadores, e se animou com a presença do mascote do SUS, Zé Gotinha, além de referências à Copa do Mundo Feminina que será sediada no Brasil no ano seguinte.
Entre as autoridades na Tribunal estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também esteve na cerimônia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ficou ao lado do presidente durante o evento, segundo a Agência Estado.
A Agência Estado registra ainda a presença do diretor‑geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de ministros e integrantes do governo. Antes da chegada do presidente, apoiadores entoaram o canto “fim da 6×1”, em referência à proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado.
Segundo a Agência Estado, o presidente estava acompanhado por diversos ministros e integrantes do governo, entre eles:
Segundo a Agência Estado, o desfile ocorreu em um momento de tensão institucional: a reportagem menciona que, após André Mendonça derrubar o sigilo de investigações relacionadas ao caso Master sobre o suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, houve um quadro de crise no Supremo. A presença de Fachin na cerimônia foi registrada nesse contexto.