Evento na Esplanada dos Ministérios registrou clima de campanha, gritos de apoiadores e menções à Copa do Mundo Feminina; autoridades e ministros acompanharam a cerimônia, segundo a Agência Estado.

O Desfile 7 de Setembro Brasília contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta segunda-feira, em cerimônia na Esplanada dos Ministérios. Segundo a Agência Estado, a presença de líderes e ministros Marcos a conclusão do desfile.

segundo CGN Publicado pela Agência Estado, o Pública nas arquibancadas demonstrou um clima de campanha, com gritos de apoiadores, e se animou com a presença do mascote do SUS, Zé Gotinha, além de referências à Copa do Mundo Feminina que será sediada no Brasil no ano seguinte.

Principais autoridades presentes

Entre as autoridades na Tribunal estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também esteve na cerimônia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ficou ao lado do presidente durante o evento, segundo a Agência Estado.

Outras presenças citadas

A Agência Estado registra ainda a presença do diretor‑geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de ministros e integrantes do governo. Antes da chegada do presidente, apoiadores entoaram o canto “fim da 6×1”, em referência à proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado.

Ministros que acompanharam Lula

Segundo a Agência Estado, o presidente estava acompanhado por diversos ministros e integrantes do governo, entre eles:

Alexandre Padilha (Saúde)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)

Dario Durigan (Fazenda)

Eloy Terena (Povos Indígenas)

Esther Dweck (Gestão e Inovação)

Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário)

Frederico Siqueira Filho (Comunicações)

George Santoro (Transportes)

Gustavo Feliciano (Turismo)

João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)

Jorge Messias (AGU)

José Múcio (Defesa)

Leonardo Barchini (Educação)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)

Márcia Lopes (Mulheres)

Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Marcos Amaro (GSI)

Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)

Miriam Belchior (Casa Civil)

Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)

Paulo Pereira (Empreendedorismo)

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)

Tomé França (Portos e Aeroportos)

Vladimir Lima (Cidades)

Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Wolney Queiroz (Previdência Social)

Contexto institucional citado

Segundo a Agência Estado, o desfile ocorreu em um momento de tensão institucional: a reportagem menciona que, após André Mendonça derrubar o sigilo de investigações relacionadas ao caso Master sobre o suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, houve um quadro de crise no Supremo. A presença de Fachin na cerimônia foi registrada nesse contexto.