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Desfile de 7 de Setembro em Brasília conta com Lula, Fachin e presidentes do Congresso

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Evento na Esplanada dos Ministérios registrou clima de campanha, gritos de apoiadores e menções à Copa do Mundo Feminina; autoridades e ministros acompanharam a cerimônia, segundo a Agência Estado.

O Desfile 7 de Setembro Brasília contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta segunda-feira, em cerimônia na Esplanada dos Ministérios. Segundo a Agência Estado, a presença de líderes e ministros Marcos a conclusão do desfile.

segundo CGN Publicado pela Agência Estado, o Pública nas arquibancadas demonstrou um clima de campanha, com gritos de apoiadores, e se animou com a presença do mascote do SUS, Zé Gotinha, além de referências à Copa do Mundo Feminina que será sediada no Brasil no ano seguinte.

Principais autoridades presentes

Entre as autoridades na Tribunal estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também esteve na cerimônia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ficou ao lado do presidente durante o evento, segundo a Agência Estado.

Outras presenças citadas

A Agência Estado registra ainda a presença do diretor‑geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de ministros e integrantes do governo. Antes da chegada do presidente, apoiadores entoaram o canto “fim da 6×1”, em referência à proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado.

Ministros que acompanharam Lula

Segundo a Agência Estado, o presidente estava acompanhado por diversos ministros e integrantes do governo, entre eles:

  • Alexandre Padilha (Saúde)
  • Alexandre Silveira (Minas e Energia)
  • Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)
  • Dario Durigan (Fazenda)
  • Eloy Terena (Povos Indígenas)
  • Esther Dweck (Gestão e Inovação)
  • Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário)
  • Frederico Siqueira Filho (Comunicações)
  • George Santoro (Transportes)
  • Gustavo Feliciano (Turismo)
  • João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)
  • Jorge Messias (AGU)
  • José Múcio (Defesa)
  • Leonardo Barchini (Educação)
  • Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)
  • Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)
  • Márcia Lopes (Mulheres)
  • Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
  • Marcos Amaro (GSI)
  • Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)
  • Miriam Belchior (Casa Civil)
  • Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)
  • Paulo Pereira (Empreendedorismo)
  • Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
  • Tomé França (Portos e Aeroportos)
  • Vladimir Lima (Cidades)
  • Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)
  • Wellington Dias (Desenvolvimento Social)
  • Wolney Queiroz (Previdência Social)

Contexto institucional citado

Segundo a Agência Estado, o desfile ocorreu em um momento de tensão institucional: a reportagem menciona que, após André Mendonça derrubar o sigilo de investigações relacionadas ao caso Master sobre o suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, houve um quadro de crise no Supremo. A presença de Fachin na cerimônia foi registrada nesse contexto.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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