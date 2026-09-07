Feriado de 7 e 8 de setembro em Curitiba: veja o que abre e fecha na capital paranaense

Confira as alterações no funcionamento de serviços, comércios e atrações turísticas durante o feriado prolongado de 7 e 8 de setembro em Curitiba

A cidade de Curitiba se prepara para um feriado prolongado que altera a rotina de moradores e visitantes. Nesta segunda-feira, 7 de setembro, o Brasil celebra o Dia da Independência, enquanto na terça-feira, 8 de setembro, a capital comemora o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Devido a essa combinação de datas, diversos estabelecimentos, órgãos Público e pontos turísticos adotaram horários especiais de atendimento. A programação busca equilibrar a demanda do público com as necessidades operacionais de cada setor durante os dois dias de pausa.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o transporte coletivo, o comércio e os espaços culturais funcionarão com escalas distintas, sendo essencial conferir o planejamento antes de sair de casa para evitar transtornos.

Horários do comércio e transporte público

Os mercados também apresentam variações. O Mercado Municipal de Curitiba permanecerá fechado na segunda-feira (7), reabrindo na terça (8) das 8h às 13h, com a praça de alimentação disponível até as 15h. Por outro lado, o Mercado Municipal do Capão Raso funcionará das 10h às 19h. A Rua 24 Horas mantém seu funcionamento normal, das 9h à meia-noite.

Atrações turísticas e espaços culturais

A maioria dos pontos turísticos estará à disposição do público. A Torre Panorâmica e o Jardim Botânico abrem todos os dias das 10h às 18h e das 9h às 18h, respectivamente. O Zoológico de Curitiba funcionará das 10h às 16h. O Passeio Público e o Museu de História Natural Capão da Imbuia estarão fechados na segunda para manutenção, mas retomam as atividades na terça-feira.

No setor cultural, espaços como o Cine Passeio, Cine Guarani, a Cinemateca e o Museu de Arte Sacra estarão fechados no dia 7, reabrindo normalmente na terça-feira. Museus como o MuMA, o Museu da Fotografia e o Museu da Gravura seguem a mesma lógica, operando apenas na terça-feira com horários específicos.

Serviços Público suspensos

É importante ressaltar que alguns serviços municipais não realizarão atendimento ao público durante o feriado. Entre os locais que ficarão fechados estão o Mercado Regional Cajuru, as Ruas da Cidadania e o Estacionamento Rui Barbosa. A recomendação é que os cidadãos busquem resolver pendências administrativas em datas úteis fora do período de recesso.

Perguntas Frequentes

1. Os shoppings funcionam normalmente no feriado? Não, os shoppings operam em horário reduzido, com lojas das 14h às 20h e praças de alimentação das 11h às 22h.

2. Como circulam os ônibus em Curitiba nos dias 7 e 8 de setembro? O transporte coletivo seguirá a tabela de horários utilizada aos domingos.

3. O Mercado Municipal de Curitiba abre na segunda-feira? Não, o espaço estará fechado na segunda-feira, dia 7, voltando a atender na terça-feira, dia 8, das 8h às 13h.

4. Quais pontos turísticos estarão fechados na segunda-feira? O Passeio Público e o Museu de História Natural Capão da Imbuia estarão fechados na segunda para manutenção.

5. As Ruas da Cidadania estarão abertas? Não, as Ruas da Cidadania não realizarão atendimento ao público durante os dois dias de feriado.