Colisão frontal entre caminhão e carro deixa casal morto na BR-116, em MG; filho está em estado grave

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um caminhão e um carro na tarde desta segunda-feira, na BR-116, em Tarumirim, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 15h15, na altura do km 475 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as vítimas fatais eram um homem e uma mulher que estavam nos bancos dianteiros de um Volkswagen Fox preto. O casal viajava com o filho, que também ficou ferido.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem já havia sido retirado do veículo. Ele foi resgatado com vida, mas estava em estado grave, e foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, por uma ambulância da concessionária Eco Rio Minas.

Os pais do rapaz ficaram presos às ferragens após o impacto. De acordo com os militares, eles estavam prensados entre os bancos e o painel do automóvel e já haviam morrido quando as equipes chegaram.

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