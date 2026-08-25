Terça (25) pode ter chuva fraca e máxima de 20°C em SP – 25/08/2026 – Cotidiano

A região metropolitana de São Paulo deve ter mais um dia de tempo fechado, com chuvisco em alguns locais e temperaturas baixas nesta terça-feira (25).

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça ainda deve começar com muita nebulosidade e garoa em alguns pontos da cidade, o que faz com que os termômetros marquem mínimas por volta dos 13°C.

Com o passar das horas, o sol deve aparecer entre as nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. No entanto, não há previsão de fazer calor, uma vez que a temperatura máxima não deve superar os 20°C.

O dia promete ser bem parecido com esta segunda-feira (24), quando o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 13,5°C às 19h e a máxima de 18,1°C, ao meio-dia, na estação do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da capital paulista.

Nesta terça, o Inmet prevê a possibilidade de ocorrer chuva fraca entre a tarde e a noite na Grande São Paulo, como reflexo de uma frente fria e da umidade que chega do oceano, deixando o céu ainda mais nublado.

Segundo a Climatempo, o sul do estado e o litoral paulista têm condições para pancadas de chuva durante a manhã, assim como em grande parte do Rio de Janeiro, no sul e litoral do Espírito Santo, além do sul, zona da mata e leste de Minas Gerais, e de alguns pontos da região central mineira.

“A chuva ocorre com intensidade fraca a moderada, mas pode ficar pontualmente mais forte entre o norte fluminense, sul capixaba e parte da zona da mata mineira. Nas demais áreas, predomina o tempo mais firme, com variações de nebulosidade”, diz a meteorologista da Climatempo Livia Caetano.

A Marinha também emitiu um aviso de ressaca na faixa litorânea entre Ilhabela e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sudoeste a sudeste e altura até 3 metros, até a manhã do de quinta-feira (27).

A Climatempo destaca ainda o contraste que ocorrerá com o norte do estado, onde a umidade relativa do ar continua baixa e a temperatura, acima dos 30°C.

Isso ocorre devido a uma grande massa de ar quente que provoca um bloqueio atmosférico na região central do país, impossibilitando a entrada da umidade e a formação de nuvens.

Assim, a Climatepo informa que a umidade do ar fica baixa na metade norte paulista, Triângulo Mineiro e em partes do Sul, oeste, noroeste e norte de Minas Gerais, com índices podem variar entre 12% e 20%, cenário que mantém o alerta amarelo para baixa umidade emitido pelo Inmet e que engloba as áreas de Mato Grosso do Sul ao interior do Nordeste e do norte de São Paulo ao sul do Pará.

No miolo desta área, principalmente sobre Goiás, Tocantins e interior de Maranhão, Piauí e Bahia, o alerta é laranja, de perigo, com risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Região Sul tem nova previsão de geada

De acordo com a previsão da Climatempo, a massa de ar frio e seco que avançou sobre a região Sul do país segue influenciando as condições de tempo nesta terça-feira. Com o ar mais frio e o predomínio de tempo firme em diversas áreas, o resfriamento durante a madrugada e o começo da manhã continua favorecendo temperaturas muito baixas.

É nesse ambiente que permanece o risco para formação de geada, especialmente nas áreas do sul gaúcho e das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde os termômetros marcaram -9,1°C nesta segunda-feira em Bom Jardim da Serra, a terceira menor temperatura mínima do ano no país.