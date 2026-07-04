Colisão frontal entre carro e caminhão-tanque deixa um morto na BR-277, em Nova Laranjeiras

Na noite desta sexta-feira (3), um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão-tanque deixou uma pessoa morta na BR-277, em Nova Laranjeiras, região central do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência, que causou a interdição total da pista por cerca de duas horas.

Segundo informações confirmadas pela PRF, o automóvel e o caminhão-tanque bateram de frente, resultando na morte do motorista do carro, que ainda não foi identificado até o momento da publicação desta matéria. O caminhoneiro não sofreu ferimentos graves.

Por causa do atendimento ao acidente, além do trabalho das equipes de resgate e da perícia, a BR-277 precisou ser totalmente bloqueada nos dois sentidos. O tráfego só foi liberado depois de cerca de duas horas, passando a funcionar em sistema de pare e siga.