Confira a agenda cultural deste domingo, 26 de julho (26/7)

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O aniversário do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba traz o pernambucano Ayrton Montarroyos (foto) para uma apresentação neste domingo, 26. O show de voz e violão passeia por clássicos da MPB. A programação segue com Marcus Caffé e tributo a George Harrison.
Último dia de Fortal
O último dia de Fortal 2026 acontece neste domingo, 26, abrindo portões às 19 horas. Bell Marques, Ivete Sangalo, Tito, Rogerinho, Nuzio Medeiros, Jv e Thales Play são as atrações no encerramento. Os shows acontecem na Cidade Fortal, localizada no bairro Manoel Dias Branco.
Homenagem ao ozzy osbourne
O Havana Iracema promove uma homenagem ao cantor Ozzy Osbourne neste domingo, 26, a partir das 15 horas. A Ozzyfest 2 conta com as bandas Crazy Train, Sabbathage e Black Purposes. O ingresso dá direito a feijoada e pode ser adquiridos no ticketzim.com.
Celebração ao mestre
O Theatro José de Alencar recebe neste domingo, 26, a celebração do aniversário de 83 anos de José Felipe da Silva, o Mestre Macaúba do Bandolim. A reunião de música e literatura tem início às 15 horas, sendo um palco aberto para músicos e cantores convidados. Trechos inéditos da biografia do artista serão lidos.
Festival Halleluya
O Festival Halleluya de 2026 se encerra neste domingo, 26. A data tem como atração o padre Marcelo Rossi, além de Morelzinho, Gabriela de Sá, Flávio Vitor Jr. e Davidson Silva. O evento de música é gratuito e acontece no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), localizado no bairro Castelão.
Fonte do Artigo
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