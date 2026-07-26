Confira a agenda cultural deste domingo, 26 de julho (26/7)

Foto: Capa do single ‘Se Tu Quiser’ de Ayrton Montarroyos/Nova Estação/Divulgação

Capa do single ‘Se Tu Quiser’ de Ayrton Montarroyos

O aniversário do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba traz o pernambucano Ayrton Montarroyos (foto) para uma apresentação neste domingo, 26. O show de voz e violão passeia por clássicos da MPB. A programação segue com Marcus Caffé e tributo a George Harrison.

Quando: domingo, 26, às 17 horas

domingo, 26, às 17 horas Onde: rua Sabiaguaba, 832 – Sabiaguaba

rua Sabiaguaba, 832 – Sabiaguaba Gratuito

Último dia de Fortal

O último dia de Fortal 2026 acontece neste domingo, 26, abrindo portões às 19 horas. Bell Marques, Ivete Sangalo, Tito, Rogerinho, Nuzio Medeiros, Jv e Thales Play são as atrações no encerramento. Os shows acontecem na Cidade Fortal, localizada no bairro Manoel Dias Branco.

Quando: domingo, 26, a partir das 19 horas

domingo, 26, a partir das 19 horas Onde: Cidade Fortal (av. Arterial, 536-980 – Manuel Dias Branco)

Cidade Fortal (av. Arterial, 536-980 – Manuel Dias Branco) Quanto: a partir de R$ 160 no site efolia.com.br

Homenagem ao ozzy osbourne

O Havana Iracema promove uma homenagem ao cantor Ozzy Osbourne neste domingo, 26, a partir das 15 horas. A Ozzyfest 2 conta com as bandas Crazy Train, Sabbathage e Black Purposes. O ingresso dá direito a feijoada e pode ser adquiridos no ticketzim.com.

Quando: domingo, 26, a partir das 15 horas

domingo, 26, a partir das 15 horas Onde: rua Almirante Jaceguai, 61 – Praia de Iracema

rua Almirante Jaceguai, 61 – Praia de Iracema Quanto: a partir de R$ 40. No site ticketzim.com

Celebração ao mestre

O Theatro José de Alencar recebe neste domingo, 26, a celebração do aniversário de 83 anos de José Felipe da Silva, o Mestre Macaúba do Bandolim. A reunião de música e literatura tem início às 15 horas, sendo um palco aberto para músicos e cantores convidados. Trechos inéditos da biografia do artista serão lidos.

Quando: domingo, 26, às 15 horas

domingo, 26, às 15 horas Onde: rua Liberato Barroso, 525 – Centro

rua Liberato Barroso, 525 – Centro Gratuito

Festival Halleluya

O Festival Halleluya de 2026 se encerra neste domingo, 26. A data tem como atração o padre Marcelo Rossi, além de Morelzinho, Gabriela de Sá, Flávio Vitor Jr. e Davidson Silva. O evento de música é gratuito e acontece no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), localizado no bairro Castelão.