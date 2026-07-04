O Paraná encerrou a safra de verão 2025/26 com um novo recorde de produção de gr…

O Paraná encerrou a safra de verão 2025/26 com um novo recorde de produção de grãos. De acordo com o boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), foram colhidas 26,3 milhões de toneladas, volume 6% superior ao registrado na safra anterior, que foi de 24,7 milhões de toneladas.

O resultado foi impulsionado principalmente pela excelente produção de soja, que alcançou 21,8 milhões de toneladas, além da recuperação da safra de milho de verão, que passou de 3,1 milhões para 4,1 milhões de toneladas.

Segundo o analista do Deral, Hugo Godinho, o desempenho da safra de verão representa um passo importante para que o Estado possa renovar o recorde de produção total de grãos, embora ainda seja necessário acompanhar o comportamento das culturas de inverno devido aos riscos climáticos.

Já a segunda safra de milho segue em desenvolvimento e tem previsão de alcançar 17,6 milhões de toneladas, cultivadas em 2,91 milhões de hectares. A colheita já começou e atinge cerca de 3% da área plantada. Apesar das geadas fracas a moderadas registradas em algumas regiões, os técnicos avaliam que, até o momento, não há expectativa de impactos significativos na produção.

A expectativa é que a colheita ganhe ritmo nos próximos dias, especialmente na região Oeste, favorecida pela previsão de tempo seco e ensolarado.

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