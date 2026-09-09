Comissão da Câmara aprova inclusão de povos indígenas e comunidades tradicionais na agricultura familiar para ampliar acesso a políticas públicas

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece formalmente povos indígenas e quilombolas como agricultores familiares, visando garantir maior suporte estatal.

A medida busca remover barreiras burocráticas que, historicamente, impediam que essas comunidades acessassem de forma plena os benefícios das políticas de incentivo ao campo. Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, a proposta altera critérios para que esses povos sejam classificados corretamente.

O projeto agora segue para novas etapas de tramitação no Legislativo brasileiro.

Reconhecimento e acesso a políticas públicas

O texto aprovado é um substitutivo da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) ao Projeto de Lei 2845/25, de autoria do Deputados Defensor Stélio Dener (União-RR). A nova regra estabelece que, para a classificação, será exigido que uma parcela mínima da renda da comunidade seja proveniente da atividade produtiva, com o percentual exato a ser definido pelo governo federal.

A relatora argumentou que a atual legislação, embora já mencione a categoria, impõe condicionantes que inviabilizam a classificação desses povos. Segundo a deputada, a inclusão plena reflete a realidade de sistemas que combinam agricultura, extrativismo e manejo florestal, fundamentais para a segurança alimentar e a preservação da biodiversidade.

Critérios de autodeclaração e próximos passos

Um ponto central destacado no parecer é o uso do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O sistema já permite a identificação por autodeclaração, o que, segundo a relatora, valida a compatibilidade desses grupos com a categoria de agricultores familiares, eliminando entraves técnicos que restringiam o apoio estatal.

A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como houve pareceres divergentes nas comissões de mérito, o texto perdeu o caráter conclusivo e precisará ser votado pelo Plenário da Câmara antes de seguir para a análise do Senado Federal.

FAG: Perguntas e Respostas

Quem são os beneficiados pela nova proposta aprovada? A medida abrange povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que desenvolvem atividades rurais.

O que muda na prática para essas comunidades? Elas passam a ter acesso facilitado a crédito rural, assistência técnica, extensão rural e programas de compras governamentais de alimentos.

Como será definida a renda mínima para o enquadramento? O projeto exige que uma parcela da renda venha da atividade produtiva, sendo que o percentual específico será determinado pelo governo federal.

Por que a relatora defendeu a mudança na lei? Ela argumentou que as exigências atuais criavam condicionantes que impediam na prática o acesso efetivo a políticas públicas, apesar da vocação produtiva dessas populações.

Qual o caminho do projeto no Congresso? Após a aprovação na comissão, o projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, para votação no Plenário da Câmara e, caso aprovado, no Senado.