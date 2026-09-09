Luto no futebol: David Figer, promessa da base do Pérolas Negras, morre aos 15 anos após complicações de saúde

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O mundo do futebol está de luto após a confirmação da morte de David Figer, de apenas 15 anos. O jovem era uma das promessas das categorias de base da Academia Pérolas Negras e atuava pela equipe sub-15 do clube.
Natural do bairro de Camboinhas, em Niterói, Rio de Janeiro, o atleta construiu uma trajetória vitoriosa em pouco tempo. Conforme informação divulgada pelo ge, o jovem não resistiu a um quadro de sepse, uma infecção grave que pode levar à falência de órgãos.
David Figer teve uma passagem marcante pelo Pérolas Negras. Em 2025, o jogador fez parte dos elencos que conquistaram o Campeonato Metropolitano e o Campeonato Carioca Sub-14, consolidando seu nome na história recente da base da agremiação.
Após o sucesso na temporada anterior, o atleta foi promovido em 2026 para a categoria sub-15. Nesta nova fase, ele chegou a atuar pelo clube durante a disputa do Campeonato Carioca A2, demonstrando potencial e evolução constante nos gramados.
Em comunicado oficial publicado nas redes sociais, a Academia Pérolas Negras lamentou profundamente a perda do atleta. O clube destacou que David deixa a lembrança dos momentos compartilhados com companheiros, treinadores e profissionais da instituição.
Como forma de respeito à memória do jovem, a diretoria do Pérolas Negras informou que todos os treinamentos das categorias de base foram cancelados nesta quarta-feira, dia 9 de setembro. O sepultamento ocorre hoje, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.
Quem era David Figer?
David era um jovem atleta de 15 anos que defendia a equipe sub-15 da Academia Pérolas Negras e era natural de Niterói, no Rio de Janeiro.
Qual foi a causa da morte do atleta?
segundo ge, o jogador faleceu devido a uma sepse, uma infecção generalizada grave que pode causar a falência de órgãos.
Quais títulos o jogador conquistou pelo clube?
Ele fez parte das equipes campeãs do Campeonato Metropolitano e do Campeonato Carioca Sub-14 no ano de 2025.
Houve alteração nas atividades do Pérolas Negras?
Sim, o clube cancelou todos os treinamentos das categorias de base nesta quarta-feira, dia 9, em sinal de luto e respeito ao atleta.
Quando e onde será o sepultamento?
A cerimônia de sepultamento está marcada para esta quarta-feira, às 14h, no Cemitério Parque da Colina, localizado em Pendotiba, Niterói.