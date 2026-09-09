Investigação sobre a morte do empresário Adejair Edevino Chamberlain avança com a prisão de três suspeitos em São José dos Pinhais

Operação Polícia resulta na prisão de três suspeitos envolvidos no homicídio qualificado do empresário Adejair Edevino Chamberlain na região metropolitana de Curitiba

A investigação sobre a morte do empresário Adejair Edevino Chamberlain, de 68 anos, deu um passo decisivo nesta quarta-feira, 9 de setembro. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou a Operação Catas Altas, que culminou na prisão de três homens suspeitos de participação no crime, ocorrido em julho deste ano.

O corpo da vítima foi localizado no dia 4 de julho de 2026, dentro de sua própria chácara, situada na região da Colônia Curralinho, área rural do município de São José dos Pinhais. O caso, que desde então mobiliza as autoridades locais, busca agora esclarecer a motivação e a dinâmica exata dos fatos.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a ação Polícia cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços estratégicos distribuídos entre São José dos Pinhais e Curitiba, visando reunir provas fundamentais para o desfecho do inquérito.

Detalhes da operação e prisões

Segundo o delegado Fábio Machado, responsável pelas investigações, dois dos suspeitos foram encontrados dormindo na residência onde moravam, localizada na mesma chácara onde o empresário foi encontrado sem vida. O terceiro investigado foi detido após diligências no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

Durante a operação, os agentes da Polícia Civil realizaram a apreensão de aparelhos celulares dos três detidos. O material passará por perícia técnica especializada para tentar recuperar informações que ajudem a identificar o papel de cada envolvido no homicídio qualificado contra Adejair.

Descoberta de oficina e receptação

Além das prisões pelo homicídio, os policiais civis fizeram uma descoberta inesperada no local. Dentro da chácara, foi identificada uma estrutura que funcionava como oficina mecânica, a qual, de acordo com as autoridades, aparentava ser utilizada para o desmanche de veículos.

No interior da oficina, foram localizados diversos motores apresentando sinais claros de adulteração ou supressão da numeração original de identificação. Um dos itens apreendidos possuía alerta de roubo, o que resultou na prisão em flagrante dos dois homens que estavam no local por receptação qualificada.

Dinâmica do crime e próximos passos

O delegado Fábio Machado confirmou que a Polícia Civil possui registros de câmeras de segurança que mostram Adejair saindo em direção à sua chácara acompanhado pelos investigados no dia do crime. O empresário havia convidado amigos para uma confraternização, mas, ao chegarem, encontraram a vítima já sem vida.

A perícia realizada no local na data do crime identificou ferimentos no rosto da vítima, além de fortes indícios de agressão e enforcamento. Atualmente, os suspeitos permanecem à disposição da Justiça na 1ª Delegacia Regional de Polícia de São José dos Pinhais, onde seguem sendo interrogados sobre o caso.

FAQ

1. Quem era a vítima do homicídio em São José dos Pinhais?

A vítima era o empresário Adejair Edevino Chamberlain, de 68 anos, encontrado morto em sua propriedade rural no dia 4 de julho de 2026.

2. Quantas pessoas foram presas na Operação Catas Altas?

Foram presas três pessoas suspeitas de participação direta no homicídio qualificado do empresário.

3. O que a polícia encontrou na chácara além dos suspeitos?

Os policiais encontraram uma oficina mecânica usada para desmanche de veículos, com motores adulterados e um item com alerta de roubo.

4. Como a polícia chegou aos suspeitos?

A investigação utilizou imagens de câmeras de segurança que registraram Adejair acompanhado dos suspeitos momentos antes de seu falecimento.

5. Qual a motivação do crime?

A motivação do homicídio ainda é alvo de apuração. Os suspeitos estão sendo interrogados na 1ª Delegacia Regional de Polícia para esclarecer a dinâmica do ocorrido.