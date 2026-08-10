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Imagem representando comissão ética inicia investigação contra vereador Dr. Lauri

Comissão de Ética inicia investigação contra vereador Dr. Lauri por denúncia de desvio de função

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Imagem representando comissão ética inicia investigação contra vereador Dr. Lauri
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A partir desta segunda-feira, a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores deve iniciar o processo de investigação relativo à denúncia contra o vereador Dr. Lauri. O procedimento visa avaliar possível quebra de decoro parlamentar, conforme estabelece o regimento interno da Casa.

Segundo informações da Câmara, o presidente da Comissão, vereador Edson Souza, terá a responsabilidade de convocar formalmente a primeira reunião do grupo, que deve ocorrer nesta quarta-feira, respeitando o prazo mínimo de 48 horas de antecedência.

Composição e organização da Comissão

Além de Edson Souza, integram a Comissão de Ética os vereadores Carlinhos Oliveira, Everton Guimarães, Sidão da Telepar e Antônio Marcos. Na reunião inaugural, os membros devem escolher o relator do caso e estabelecer o cronograma para análise das provas e documentos apresentados na denúncia.

Detalhes da denúncia apresentada

A representação foi protocolada pelo vereador Fão do Bolsonaro, que é o denunciante. O documento acusa um assessor comissionado do gabinete do vereador Dr. Lauri de realizar atividades externas e particulares durante o expediente na Câmara.

Entre as atividades apontadas estão serviços como pintura, carpintaria, pequenos reparos e conserto de calçada em propriedade associada ao parlamentar. Para fundamentar a acusação, a denúncia inclui fotografias, vídeos, imagens aéreas por drone e registros de frequência, que seriam possíveis indícios de desvio de função.

Próximos passos na apuração

Com a definição do relator e do cronograma de trabalho, a Comissão deve começar a analisar o material apresentado e examinar as informações que compõem a denúncia para decidir sobre as medidas cabíveis, garantindo o cumprimento das normas internas da Câmara.

Perguntas frequentes

Quem protocolou a denúncia contra o vereador Dr. Lauri?

A denúncia foi apresentada pelo vereador Fão do Bolsonaro, que figura como denunciante do caso.

Qual o principal foco da acusação?

O foco está em um assessor comissionado do gabinete de Dr. Lauri, que supostamente estaria exercendo atividades externas e particulares durante o horário de expediente.

Quando será realizada a primeira reunião da Comissão de Ética?

A primeira reunião oficial da Comissão está prevista para a próxima quarta-feira, após a convocação feita com antecedência conforme o regimento interno.

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