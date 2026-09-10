Como o joão-de-barro constrói sua casa de barro com duas câmaras em semanas

O joão-de-barro utiliza barro, palha e esterco para construir uma estrutura complexa que pode levar até um mês para ficar totalmente pronta

O joão-de-barro é amplamente conhecido por sua habilidade singular de construir ninhos que lembram pequenos fornos de barro. Conforme informação divulgada pela Banda B, esse processo minucioso exige dedicação total do casal de aves, que utiliza o próprio bico para moldar as paredes com uma mistura de barro úmido, palha e esterco.

A construção não acontece da noite para o dia. Dependendo da disponibilidade de materiais no ambiente e das condições climáticas, o trabalho pode levar de 18 dias a um mês para ser concluído. O resultado é uma estrutura robusta, que pode chegar a pesar cerca de quatro quilos, frequentemente encontrada em árvores, postes e cercas.

Além da resistência, a casa do joão-de-barro se destaca pelo design inteligente. Segundo a Banda B, o ninho possui duas câmaras internas distintas, separadas por uma parede de barro, que protegem os ovos e filhotes contra correntes de ar e possíveis predadores.

A engenharia por trás do ninho de duas câmaras

A divisão interna é uma das características mais fascinantes da obra. A entrada leva a uma primeira área, enquanto a câmara mais interna, onde os ovos são depositados, é forrada com penas, pelos e musgo. O casal planeja a posição da porta estrategicamente para reduzir a exposição direta à chuva e ao vento.

Para erguer as paredes, as aves fazem centenas de viagens transportando pequenas porções de barro, que são amassadas com os pés e o bico. Em áreas urbanas, o joão-de-barro demonstra grande capacidade de adaptação, construindo seus ninhos em beiradas de casas ou em janelas.

Ciclo de vida e reutilização das estruturas

É comum que o casal não utilize o mesmo ninho por duas temporadas seguidas. Eles Costuma alternar entre dois ou três abrigos ou realizar reformas em estruturas antigas. Quando o espaço é escasso, a ave pode até construir um novo ninho sobre o anterior, formando pilhas que já registraram até 11 estruturas sobrepostas.

Após a conclusão, a fêmea coloca de três a quatro ovos. A incubação ocorre a partir de setembro e dura entre 14 e 18 dias. Quando a família abandona o local, o ninho vazio se torna um abrigo valioso para outros animais, como canários-da-terra, pardais, lagartixas e até abelhas.

O mito da traição e a fama do pássaro

Uma das histórias mais populares sobre a espécie, imortalizada em músicas como a da dupla Tonico e Tinoco, diz que o macho fecharia a fêmea no ninho caso descobrisse uma traição. No entanto, a ciência nunca registrou esse comportamento, tratando a lenda como uma criação do folclore popular.

Outra crença comum é que a porta do ninho sempre fica voltada para o lado contrário à chuva. Embora a orientação ajude na proteção, essa escolha não segue uma regra absoluta. O joão-de-barro continua sendo uma ave de comportamento dócil, que caminha pelo chão em busca de insetos, mantendo sua rotina próxima aos humanos.

Perguntas frequentes sobre o joão-de-barro

Quando tempo o joão-de-barro leva para construir sua casa? A construção leva, em média, de 18 dias a um mês para ser finalizada.

Por que o ninho possui duas câmaras? A divisão serve para reduzir a entrada de correntes de ar e dificultar o acesso de predadores aos filhotes.

É verdade que o macho prende a fêmea no ninho? Não, essa história é uma lenda popular e nunca foi comprovada por registros científicos.

O que acontece com o ninho após o uso? Ele costuma ser ocupado por outras espécies, como andorinhas, pardais, roedores e até insetos como abelhas.

O que o joão-de-barro come? Sua dieta é composta principalmente por pequenos animais, como formigas, cupins, larvas, aranhas e minhocas.