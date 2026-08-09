Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em diversas cidades: entenda os danos causados pelas fortes tempestades

Tempestades severas atingem cidades paranaenses e Defesa Civil confirma registro de tornado após análise de vídeos e relatos da população local

O estado do Paraná foi surpreendido por condições meteorológicas extremas neste fim de semana, com o registro de um tornado que causou danos materiais significativos em diferentes municípios. A instabilidade, que trouxe ventos fortes e destruição, mobilizou autoridades em diversas regiões para prestar assistência às famílias afetadas.

As equipes da Defesa Civil e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) iniciaram, logo nas primeiras horas deste domingo (9), um levantamento detalhado em todas as áreas atingidas para avaliar a real extensão dos prejuízos causados pelas tempestades.

Conforme informações divulgadas pelo portal G1, o fenômeno foi identificado em Piraí do Sul após a análise de registros visuais que, segundo o Simepar, apresentam características compatíveis com a ocorrência de um tornado, embora a intensidade exata ainda esteja sob investigação técnica.

Impactos do tornado em Piraí do Sul e região

Em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, o impacto foi sentido com força na área rural. Ao todo, 20 residências foram afetadas nas comunidades de Capinzal, Jararaca, Fundão e no bairro Santo André, deixando 20 pessoas desalojadas, que precisaram buscar abrigo temporário na casa de parentes.

O Simepar ressaltou que a classificação oficial do fenômeno depende de uma análise criteriosa, que envolve o cruzamento de levantamentos aéreos, depoimentos de moradores e o mapeamento preciso da distribuição dos danos em solo, garantindo assim um diagnóstico técnico preciso.

Situação em Candói e resposta das autoridades

A região central do estado também sofreu com a força dos ventos, especialmente no município de Candói. Pelo menos cinco casas foram atingidas e uma família precisou ser realocada, forçando as equipes locais a agirem rapidamente para oferecer suporte emergencial aos atingidos.

Durante a noite de sábado, as equipes de socorro distribuíram lonas e organizaram a entrega de telhas para os moradores que tiveram seus imóveis danificados. A Defesa Civil ainda apura se o fenômeno registrado em Candói também pode ser classificado como um tornado.

Danos estruturais e monitoramento contínuo

Além das residências, o rastro de destruição incluiu a queda de árvores e postes de energia elétrica, o que causou interrupções no fornecimento de luz em diversos pontos do estado. Moradores relataram o susto com a velocidade com que o vento derrubou estruturas locais.

A Defesa Civil informou que uma célula de tempestade considerada forte se formou entre Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul, sendo a principal responsável pela instabilidade. O monitoramento segue ativo para identificar novas ocorrências e garantir a segurança das comunidades.

Perguntas Frequentes sobre a tempestade no Paraná

Houve registro de feridos durante a passagem do tornado? Não, até o momento da última atualização, não havia informações sobre pessoas feridas em decorrência dos ventos fortes ou do tornado.

Como o Simepar confirmou o tornado? O órgão utilizou vídeos enviados por moradores que apresentavam características visuais compatíveis com a ocorrência do fenômeno, embora a intensidade oficial ainda esteja sendo apurada.

Quais cidades foram mais afetadas? Os danos mais severos foram registrados em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e em Candói, na região central do Paraná.

O que as autoridades estão fazendo? Equipes da Defesa Civil estão distribuindo materiais como lonas e telhas, além de realizar o levantamento aéreo e terrestre para avaliar os prejuízos.

Onde as pessoas desalojadas estão ficando? De acordo com os órgãos oficiais, as pessoas que perderam o acesso às suas casas foram acolhidas por familiares em suas residências.