Confira as partidas do Ceará SC na semana

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O Ceará disputará oito partidas entre segunda-feira,13, e sábado, 18. Os confrontos variam entre duelos da equipe profissional masculina e das categorias de base. Confira abaixo o calendário de partidas da semana do Time do Povo.
Sub-12:
13/07 (quarta-feira) – Manjadinho – Ceará x São Gonçalo, horário a definir, no Estádio Franzé Moraes
18/07 (sábado) – Manjadinho – Santa Cruz x Ceará, horário a definir, no Estádio Franzé Moraes
Sub-14:
13/07 (quarta-feira) – Manjadinho – FC Atlético x Ceará, horário a definir, no CT Ninho da Aguia
18/07 (sábado) – Manjadinho – Anjos do Céu x Ceará, horário a definir, no CT Granja Tijuca
Sub-20:
16/07 (quinta-feira) – Copa Miart Company – Ceará x Calouros do Ar, às 9h, no Estádio Franzé Moraes
18/07 (sábado) – Campeonato Cearense Sub-20 – Ceará x Quixadá, às 15h, no Estádio Franzé Moraes
Futebol masculino profissional:
13/07 (segunda-feira) – Campeonato Brasileiro Série B – Ceará x Athletic/MG, às 20h30, no Presidente Vargas
17/07 (sexta-feira) – Campeonato Brasileiro Série B – América/MG x Ceará, às 19h, no Independência
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