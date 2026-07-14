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Neste Dia dos Namorados, presenteie com uma lembrança que vai além do momento.…

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✨🌹 Neste Dia dos Namorados, presenteie com uma lembrança que vai além do momento.

As flores encantam, mas o perfume acompanha cada abraço, cada encontro e cada saudade. ❤️

Na Oliveira Perfumaria, você encontra perfumes árabes originais, sofisticados e marcantes, perfeitos para transformar um presente em uma memória inesquecível.

💝 Surpreenda quem você ama com uma fragrância que fala por você.

📍 Oliveira Perfumaria
📲 Instagram: @oliveira_perf
💬 WhatsApp: +55 44 8817-4086

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Corinthia Mes

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