Idoso de 80 anos morre ao volante em Assis Chateaubriand e causa susto em pedestres

Na tarde desta segunda-feira (13), um idoso de 80 anos morreu enquanto dirigia por uma rua de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O caso aconteceu por volta do meio-dia e mobilizou equipes do SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de um VW/Gol parou o veículo de forma brusca, assustando pedestres que passavam pelo local. Populares perceberam que o motorista estava desacordado dentro do carro e rapidamente acionaram o socorro.

O SAMU chegou rapidamente e tentou reanimar o idoso, mas infelizmente ele já estava sem vida. Familiares que estavam no local ajudaram a retirar o veículo da pista para liberar o trânsito.

A Polícia Militar isolou o local e chamou a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal, que fizeram a perícia e recolheram o corpo. Os policiais permaneceram no local até o fim dos trabalhos.