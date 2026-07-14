Idoso de 80 anos morre ao volante em Assis Chateaubriand e causa susto em pedestres

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Na tarde desta segunda-feira (13), um idoso de 80 anos morreu enquanto dirigia por uma rua de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O caso aconteceu por volta do meio-dia e mobilizou equipes do SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal.
Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de um VW/Gol parou o veículo de forma brusca, assustando pedestres que passavam pelo local. Populares perceberam que o motorista estava desacordado dentro do carro e rapidamente acionaram o socorro.
O SAMU chegou rapidamente e tentou reanimar o idoso, mas infelizmente ele já estava sem vida. Familiares que estavam no local ajudaram a retirar o veículo da pista para liberar o trânsito.
A Polícia Militar isolou o local e chamou a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal, que fizeram a perícia e recolheram o corpo. Os policiais permaneceram no local até o fim dos trabalhos.
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