confira o filme que a Record exibe neste sábado (01/08)

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A Record programou para este sábado (1º), o filme O Dia do Atentado (Patriots Day, 2016) na Super Tela. Exibido às 23h, o longa estrelado por Mark Wahlberg mistura ação, drama e investigação policial ao revisitar o atentado à Maratona de Boston.
Na trama, o policial Tommy Saunders participa da mobilização que toma conta da cidade depois das explosões próximas à linha de chegada da corrida. A partir do ataque, autoridades locais e federais se unem para identificar os responsáveis.
A investigação se transforma em uma corrida contra o tempo, com análise de imagens, busca por suspeitos e uma caçada que mobiliza Boston. O filme acompanha tanto o trabalho das forças de segurança quanto o impacto do atentado sobre moradores e sobreviventes.
Escolha do editor
Dirigido por Peter Berg, O Dia do Atentado faz parte de uma fase da carreira do cineasta marcada por filmes baseados em acontecimentos reais. Antes dele, Berg e Mark Wahlberg já haviam trabalhado juntos em O Grande Herói e Horizonte Profundo.
O longa combina cenas dramatizadas com a reconstrução da investigação que levou à identificação dos responsáveis. O personagem de Wahlberg, Tommy Saunders, foi criado como uma composição ficcional inspirada em diferentes policiais envolvidos nos acontecimentos.
Com ação, drama e uma investigação baseada em fatos reais, O Dia do Atentado é a aposta da Super Tela deste sábado na Record.
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Fonte do Artigo
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