confira o filme que a Record exibe neste sábado (01/08)

A Record programou para este sábado (1º), o filme O Dia do Atentado (Patriots Day, 2016) na Super Tela. Exibido às 23h, o longa estrelado por Mark Wahlberg mistura ação, drama e investigação policial ao revisitar o atentado à Maratona de Boston.

Na trama, o policial Tommy Saunders participa da mobilização que toma conta da cidade depois das explosões próximas à linha de chegada da corrida. A partir do ataque, autoridades locais e federais se unem para identificar os responsáveis.

A investigação se transforma em uma corrida contra o tempo, com análise de imagens, busca por suspeitos e uma caçada que mobiliza Boston. O filme acompanha tanto o trabalho das forças de segurança quanto o impacto do atentado sobre moradores e sobreviventes.

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Elenco principal de O Dia do Atentado

Mark Wahlberg

John Goodman

J.K. Simmons

Kevin Bacon

Michelle Monaghan

Alex Wolff

Filme aposta em tensão real e investigação policial

Dirigido por Peter Berg, O Dia do Atentado faz parte de uma fase da carreira do cineasta marcada por filmes baseados em acontecimentos reais. Antes dele, Berg e Mark Wahlberg já haviam trabalhado juntos em O Grande Herói e Horizonte Profundo.

O longa combina cenas dramatizadas com a reconstrução da investigação que levou à identificação dos responsáveis. O personagem de Wahlberg, Tommy Saunders, foi criado como uma composição ficcional inspirada em diferentes policiais envolvidos nos acontecimentos.

Curiosidades sobre o filme exibido na Super Tela

Mark Wahlberg e Peter Berg passaram cerca de três meses em Boston antes das filmagens, conversando com vítimas, testemunhas e agentes de segurança envolvidos no caso

O personagem Tommy Saunders, vivido por Mark Wahlberg, não existiu exatamente como mostrado no filme e funciona como uma combinação de policiais reais

As filmagens aconteceram em cidades como Boston, Quincy, Los Angeles, Nova Orleans, Filadélfia e Nova York, além de estruturas montadas em Peabody, Massachusetts

Uma cena planejada para recriar o tiroteio de Watertown na rua real onde o confronto ocorreu foi impedida após objeções de moradores locais

O filme teve orçamento de cerca de US$ 45 milhões e chegou aos cinemas dos Estados Unidos em lançamento limitado no fim de 2016, antes de expansão nacional em janeiro de 2017

Com ação, drama e uma investigação baseada em fatos reais, O Dia do Atentado é a aposta da Super Tela deste sábado na Record.

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