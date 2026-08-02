Bafômetro aponta embriaguez após motociclista bater em viatura estacionada

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Redação
Atualizado em
Um motociclista de 54 anos foi encaminhado à Delegacia Cidadã após se envolver em um acidente com uma viatura da Polícia Militar na noite deste sábado (1º), na Rua Europa, na região do Bairro Periolo, em Cascavel.
Segundo as informações apuradas no local, o homem conduzia uma Honda Twister 250 quando acabou colidindo na traseira da viatura, que estava estacionada durante o atendimento de outra ocorrência.
Na abordagem, os policiais realizaram o teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. Aos militares, o motociclista relatou que não percebeu o veículo oficial parado na via.
No momento do acidente, a equipe da Polícia Militar realizava diligências relacionadas a uma ocorrência em que um homem havia sido agredido a pedradas na mesma região.
Após os procedimentos, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Já a Honda Twister foi liberada a um condutor devidamente habilitado.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track