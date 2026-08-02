Bafômetro aponta embriaguez após motociclista bater em viatura estacionada

Um motociclista de 54 anos foi encaminhado à Delegacia Cidadã após se envolver em um acidente com uma viatura da Polícia Militar na noite deste sábado (1º), na Rua Europa, na região do Bairro Periolo, em Cascavel.

Bafômetro apontou ingestão de álcool

Segundo as informações apuradas no local, o homem conduzia uma Honda Twister 250 quando acabou colidindo na traseira da viatura, que estava estacionada durante o atendimento de outra ocorrência.

Na abordagem, os policiais realizaram o teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. Aos militares, o motociclista relatou que não percebeu o veículo oficial parado na via.

Viatura atendia outra ocorrência

No momento do acidente, a equipe da Polícia Militar realizava diligências relacionadas a uma ocorrência em que um homem havia sido agredido a pedradas na mesma região.

Após os procedimentos, o motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Já a Honda Twister foi liberada a um condutor devidamente habilitado.