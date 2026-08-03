Sony confirma boa notícia para quem pretende comprar um PS5 esse ano

A Sony confirmou uma boa notícia para quem pretende comprar um PlayStation 5 em 2026. Em comunicado, a empresa informou que conseguirá atender a demanda de memória necessária para atender o volume de vendas.







Foto: Gávea News

A boa notícia vem em um momento decisivo com a previsão do lançamento do GTA VI. Muitos clientes ficaram preocupados com o que eles apelidaram de “RAMageddon”. Porém, a escassez de memória foi minimizada por meio do relatório de resultados divulgado recentemente.

“Com relação ao impacto das condições do mercado de memória no hardware do PlayStation 5, garantimos a quantidade de memória necessária para atender ao nosso volume de vendas projetado para o ano fiscal de 2026 [que termina em abril de 2027]”, escreveu a empresa.

Por outro lado, embora tenha dado uma notícia aos clientes, a Sony não informou se o preço dos consoles aumentará. Principalmente porque além da escassez de memória, as quedas nas vendas dos consoles foi de pelo menos 900 mil unidades. No primeiro trimestre de 2025, foram vendidos 2,5 milhões de consoles, ao passo que em 2026, houve a saída de 1,6 milhão. Mas um contraponto interessante é que se as vendas caíram, o lucro aumentou 37%, atingindo 337 milhões de dólares.

Embora tenha havido alterações nas vendas dos consoles, os jogos permaneceram relativamente estáveis. Houve aumento nas vendas de jogos de terceiros, mas uma queda de 900 mil unidades nas vendas de jogos da própria PlayStation.

O impacto de GTA VI

O lançamento de GTA VI está previso para acontecer em 19 de novembro deste ano. Com isso, há uma forte tendência de que no período de festas, as vendas aumentem. A Sony elevou sua projeção de lucro operacional anual para 10,72 bilhões de dólares, destacando o setor de jogos e o lançamento de GTA VI como os principais pilares desse fenômeno.