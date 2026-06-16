Confira o gabarito da Prova Tô Fora desta segunda (15) – Record

A competição de Casa do Patrão está prestes a mudar de rumo mais uma vez! Nesta segunda (15), a galera do Trampo disputa a Prova Tô Fora e o vencedor pode abalar as estruturas do game.

Valendo uma vaga na residência mais confortável do condomínio ou o poder de mudar dois competidores de moradia, a disputa será no estilo jogo da memória, e você pode ficar com o gabarito em mãos para acompanhar ao vivo.

Os moradores precisarão de boa memória e agilidade para se dar bem na atividade, que está toda trabalhada em um tema que costuma mexer com os competidores no reality: dinheiro.

Dessa vez, Matheus, Morena, Nataly, Sheila e Vivão se enfrentam na missão. Já decidiu para quem vai sua torcida?

Se liga no gabarito:

Gabarito Prova Tô Fora Casa do Patrão Divulgação/PicPay

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