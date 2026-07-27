HOMEM É AGREDIDO COM GARRAFADA NA CABEÇA E SOFRE LESÃO GRAVE EM NOVA AURORA

Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido com uma garrafa de vidro na noite deste domingo (26), em Nova Aurora.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o autor estavam em uma mercearia quando, em determinado momento, o agressor pegou uma garrafa de vidro vazia, aproximou-se por trás da vítima e desferiu um golpe em sua cabeça.

Com o impacto, a garrafa se quebrou e provocou um corte profundo, atingindo uma artéria. A vítima perdeu grande quantidade de sangue e precisou ser socorrida, sendo encaminhada ao Pronto Atendimento de Nova Aurora para receber atendimento médico.

Após a agressão, o suspeito fugiu do local. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências pela cidade, porém ele não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como lesão corporal grave e será investigado pelas autoridades competentes.

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