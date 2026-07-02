Copa: CR7 busca 1º gol em mata-mata em Portugal x Croácia – 01/07/2026 – Esporte

Cristiano Ronaldo tentará fazer contra a Croácia o gol que falta à sua história em Copas do Mundo nesta quinta-feira (2), às 20h, em Toronto, pela fase dos 32.

O camisa 7 de Portugal nunca balançou as redes em uma partida de mata-mata do Mundial e faz um torneio de desempenho abaixo do esperado, especialmente após o empate por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na primeira rodada.

Ele respondeu com dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão que garantiram o recorde de gols em seis Copas diferentes.

“Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava aposentado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que [em qualquer] outra coisa”, disse ele.

Portugal avançou, mas terminou em segundo lugar no Grupo K depois do empate sem gols com a Colômbia e ouviu críticas da imprensa local pelo desempenho abaixo do esperado.

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Roberto Martínez rebateu os questionamentos e insistiu que os números físicos justificam a permanência de Cristiano durante toda a partida.

Ao redor dele, a seleção tenta encontrar o equilíbrio entre a criatividade de Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva e a profundidade oferecida por João Neves. A sensação é de que o time ainda joga abaixo do potencial que mostrou durante as Eliminatórias.

O problema é que, para além das atuações pouco convincentes de Cristiano, outros nomes vêm se destacando neste Mundial. Lionel Messi, por exemplo, é o artilheiro com seis gols e se tornou o maior goleador da história, com 19. Kylian Mbappé está com os mesmos seis gols e 18 no total. Erling Haaland e Harry Kane já fizeram cinco até aqui.

A Croácia chega em um momento diferente. Perdeu para a Inglaterra na estreia, mas cresceu durante a primeira fase. A vitória sobre Gana, na última rodada, confirmou a classificação e teve novamente Luka Modric como protagonista.

Aos 40 anos, o meia deu a assistência para Nikola Vlašić marcar o gol decisivo e tornou-se o jogador mais velho a registrar uma assistência em uma Copa do Mundo.

O técnico Zlatko Dalić, que comanda o time desde 2017, afirmou que a equipe repetiu uma característica vista nos últimos Mundiais: evoluir à medida que o torneio avança. Foi assim nas campanhas do vice-campeonato, em 2018, e do terceiro lugar, quatro anos depois.

O duelo também coloca frente a frente dois jogadores que marcaram uma geração do futebol europeu. Companheiros no Real Madrid entre 2012 e 2018, Cristiano Ronaldo e Luka Modric conquistaram juntos quatro títulos da Liga dos Campeões.

Às vésperas da partida, Bernardo Silva chamou o capitão croata de “ídolo” e “grande inspiração”.

“Estou feliz por ver que, mesmo com essa idade, ele continua atuando em um nível tão alto”, afirmou.