Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo dura…

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma festa junina realizada em um estabelecimento às margens da rodovia entre Iretama e Roncador.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava policiamento preventivo no evento quando foi acionada por um dos seguranças, que informou que um dos frequentadores estaria armado e indicou o suspeito aos policiais.

Ao notar a aproximação da equipe, o homem tentou deixar o local rapidamente, mas foi acompanhado e abordado na área externa do estabelecimento. Durante a abordagem, ele confirmou que estava portando uma arma de fogo.

Na revista pessoal, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 na cintura do suspeito, equipada com um carregador contendo 19 munições intactas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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