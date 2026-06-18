Copa da Loteca e Quina de São João: Ganhe Milhões em Junho

Copa da Loteca, R$ 10 milhões, e Quina de São João, R$ 250 milhões, não acumulam

(Copa da Loteca e Quina de São João são as grandes apostas para o mês de junho. Foto: Reprodução)

Junho chegou e trouxe com ele a combinação perfeita para o coração do brasileiro: o ritmo contagiante das festas juninas e a paixão avassaladora do futebol. Este é o mês em que a sua sorte não apenas bate à porta, ela se multiplica!

O Mestre do Bolão da Lotérica Campo Grande preparou uma temporada histórica com duas grandes oportunidades para você se divertir, vibrar e, quem sabe, mudar de vida: a inédita Copa da Loteca e a milionária Quina de São João.

Copa da Loteca: Teste seus palpites no maior espetáculo da Terra

A Copa do Mundo é, sem dúvidas, o maior evento esportivo do planeta. Durante algumas semanas, o mundo para diante da TV. Mas você já imaginou transformar todo o seu conhecimento sobre futebol em prêmios, deixando cada gol ainda mais emocionante?

Em 2026, a CAIXA lançou a Copa da Loteca, uma edição especial baseada nos jogos da fase de grupos do Mundial. É a chance perfeita para você elevar a diversão a outro patamar!

(A Lotérica Campo Grande está com vários bolões disponíveis diretamente no site da Caixa! Foto: Reprodução)

A modalidade de quem respira futebol

Diferentemente das loterias baseadas apenas na sorte dos números, a Loteca é o terreno dos apaixonados por futebol. Aqui, o que manda é a sua visão de jogo! Você registra seus prognósticos (Vitória do Mandante, Empate ou Vitória do Visitante) para os confrontos selecionados.

Dose extra de adrenalina: Com um bolão da Loteca na mão, aquele jogo que você já ia assistir com os amigos ganha uma emoção surreal. Cada escanteio, decisão do VAR e bola na trave fazem o coração bater mais forte!

Vá além dos 90 minutos:

Analise os favoritos: Use as estatísticas e o desempenho das seleções a seu favor.

Use as estatísticas e o desempenho das seleções a seu favor. Crie estratégias: Use os duplos e triplos para aumentar drasticamente suas chances de acerto.

Use os duplos e triplos para aumentar drasticamente suas chances de acerto. Desafie a galera: Transforme a resenha do WhatsApp e o churrasco em família em uma competição saudável para ver quem realmente entende de futebol.

A Copa da Loteca não substitui a sua torcida, ela potencializa a sua experiência com o Mundial!

Quina de São João: A emoção das festas juninas com mais de R$ 250 Milhões!

Se nos gramados a emoção é garantida, no arraiá da sorte o prêmio é acalorado! A Quina de São João é um dos concursos mais aguardados do ano e, em 2026, o prêmio vai ultrapassar os 250 milhões de reais. O melhor de tudo? Ela não acumula! Se ninguém acertar as 5 dezenas, o prêmio principal vai para quem acertar 4, e assim por diante.

E para entrar nessa festa com chances reais de ganhar sem precisar gastar uma fortuna, a melhor estratégia é uma só: os Bolões Oficiais da Lotérica Campo Grande.

(Cardápio com os melhores e mais competitivos bolões da região. Foto: Reprodução)

Por que os bolões são o grande destaque de São João?

Mais combinações em jogo: Jogando em grupo, é possível registrar apostas com muito mais números do que um jogo simples, ampliando a cobertura de combinações. Investimento acessível: Você divide o custo de uma aposta robusta em várias cotas. Ou seja: joga com muito mais chances pagando uma fração do preço. Segurança e praticidade: Nossos bolões contam com comprovantes oficiais emitidos pela CAIXA. Cada participante recebe sua cota individual e tem total segurança na hora de resgatar o prêmio. Emoção compartilhada: Poucas experiências são tão divertidas quanto torcer junto com amigos, familiares ou colegas de trabalho. A expectativa vira festa!

(Combos para quem quer apostar mais alto rumo aos R$ 250 milhões da Quina de São João. Foto: Reprodução)

Quanto mais dezenas, mais chances de ganhar.

O Mestre do Bolão da Lotérica Campo Grande chegou com tudo nesta Quina de São João: preparou 13 opções com aposta máxima (15 dezenas), com números estratégicos, que multiplicam as chances de levar uma fatia do grande prêmio. Uma aposta com 15 dezenas avulsa, dividida entre 50 participantes está no valor de R$ 243,24. Já um bilhete com 3 apostas máximas está no valor de R$ 729,72. Peça agora pelo WhatsApp (67) 9139-5478.

(Aposta máxima de 15 dezenas já multiplica as chances; 10 jogos com dezenas estratégicas, as chances são muito maiores. Foto: Reprodução)

Duas Paixões, Um Só Lugar: Entre no Clima na Lotérica Campo Grande!

O clima de festa e de Copa do Mundo já tomou conta de tudo! Ninguém pode prever os números sorteados ou o placar exato da rodada, mas todos podem participar dessa grande celebração da sorte.

A equipe da Lotérica Campo Grande está de portas abertas e totalmente preparada para receber você. Estamos prontos para:

Tirar suas dúvidas sobre a dinâmica da Copa da Loteca.

Apresentar os bolões exclusivos e mais estratégicos da Quina de São João.

Ajudar você a preencher seus volantes com total comodidade.

Garanta sua cota agora mesmo e entre para a disputa do prêmio que vai mudar vidas.

Acesse www.mestredobolao.com.br e escolha o bolão que mais combina com você.

Não é só um jogo: é uma oportunidade histórica.

E se a sorte bater à porta, que seja com o Mestre do Bolão, o especialista que transforma palpites em histórias de sucesso!

Para conferir as opções disponíveis e garantir sua participação, basta entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9139-5478.

Visite-nos nas lojas:

Loja 1 – Comper da Brilhante: Rua Brilhante, 2702 (Veja como chegar).

Loja 2 – Rua Raul Pires Barbosa, 910 – Sala 01, Chácara Cachoeira (Veja como chegar).

Acompanhe novidades e resultados



Jogue com responsabilidade

Lembre-se sempre: as loterias são formas de entretenimento saudável. O futebol é imprevisível e os números são soberanos. Jogue com consciência, respeitando seu orçamento e mantendo o foco na diversão.

Toda grande história de virada começa com uma decisão simples: participar.

Passe na Lotérica Campo Grande, ou ligue em nossos números, garanta suas cotas da Quina de São João, faça seus palpites na Copa da Loteca e multiplique a sua sorte neste mês de junho! Boa sorte!