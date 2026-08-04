Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Copa do Mundo de Clubes: Uefa articula boicote com dono do PSG

Copa do Mundo de Clubes: Uefa articula boicote com dono do PSG

  • Read Time0 mins

Share your love

Copa do Mundo de Clubes: Uefa articula boicote com dono do PSG
1 de 1 Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, e Nasser Al-Khelaïfi, do PSG e do ECA — Foto: Divulgação / ECA

Segundo reportagem do site “talkSport”, Ceferin vai aproveitar a disputa da Supercopa da Uefa, dia 12 de agosto, em Salzburg, na Áustria, para conversar sobre o assunto com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que também preside a ECA – o PSG, campeão da Champions League, vai disputar a Supercopa contra o Aston Villa, campeão da Liga Europa.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados