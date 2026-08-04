Copa do Mundo de Clubes: Uefa articula boicote com dono do PSG

Segundo reportagem do site “talkSport”, Ceferin vai aproveitar a disputa da Supercopa da Uefa, dia 12 de agosto, em Salzburg, na Áustria, para conversar sobre o assunto com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que também preside a ECA – o PSG, campeão da Champions League, vai disputar a Supercopa contra o Aston Villa, campeão da Liga Europa.