Ministério Público realiza atendimentos e coletas para exames de DNA

A Central de Atendimento do Ministério Público do Paraná em União da Vitória participou, entre os dias 16 e 18 de julho, da edição local do Paraná em Ação, iniciativa promovida pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado que reuniu mais de 30 serviços públicos gratuitos em um único espaço. Durante o evento, o MPPR prestou orientações à população, recebeu demandas em diferentes áreas de atuação e realizou atendimentos relacionados ao Programa de Investigação de Paternidade por Análise de DNA (PIPAD).

Ao longo dos três dias de programação, a equipe realizou o cadastro de famílias interessadas na investigação de paternidade e, em parceria com a Polícia Científica, promoveu a coleta de material genético no próprio local, possibilitando o encaminhamento imediato dos exames de DNA e agilizando o atendimento aos interessados.

Além das ações relacionadas ao PIPAD, a Central de Atendimento orientou a população sobre procedimentos em tramitação no MPPR, recebeu manifestações nas áreas de Família, Consumidor, Patrimônio Público e Meio Ambiente e realizou o encaminhamento das demandas apresentadas durante o evento.

Para proporcionar mais conforto às famílias durante os atendimentos, o estande do MPPR contou com um espaço destinado ao público infantil, com atividades de desenho e distribuição de bexigas para as crianças que acompanhavam pais e responsáveis.

Participaram da ação a servidora Angélica Cardoso Lima, o residente jurídico Fernando Augusto Thomas e as estagiárias jurídicas Marceline Roxane Santos Ferreira e Emili Jaqueline Butewicz.