Copel Agro supera 100 mil atendimentos e amplia suporte energético no campo paranaense

O Copel Agro, programa lançado oficialmente em 6 de abril de 2026, já ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos a produtores rurais no Paraná, conforme informou a Copel. O serviço foi estruturado para atender especificamente setores agropecuários em que a interrupção no fornecimento de energia pode afetar imediatamente a produtividade, como avicultura, piscicultura, suinocultura, leite e fumicultura.

Essa iniciativa representa uma resposta à crescente dependência elétrica das propriedades rurais, que hoje utilizam sistemas automatizados para alimentação, ventilação e monitoramento dos animais e plantações. Segundo o gerente executivo do Copel Agro, Marcelo Gonçalves, o atendimento é realizado por profissionais treinados que oferecem suporte humano diferenciado, proporcionando agilidade e soluções customizadas às demandas do campo.

Atendimento diferenciado e aprovação dos produtores

O programa prioriza o contato direto com pessoas capacitadas para entender as necessidades do produtor rural, evitando o atendimento robotizado tradicional. Exemplos práticos como o da família Skura, de Cafelândia, ilustram a importância desse suporte. Eles administram aviários e tanques para tilápias e dependem integralmente da eletricidade para o funcionamento das instalações.

Felipe Skura destaca que muitas vezes problemas são resolvidos pelo próprio atendimento telefônico, graças ao conhecimento técnico dos atendentes. O serviço mantém comunicação constante com a operação da Copel e repassa informações atualizadas sobre o status da rede, auxiliando na tomada de decisões dentro da propriedade.

De acordo com a empresa, a avaliação do programa registra 95% de aprovação entre os produtores atendidos, com mais de 33% dos clientes participando da pesquisa que mede a satisfação do serviço.

Investimentos em infraestrutura trifásica e uso do crédito rural

Além do atendimento especializado, a Copel investiu cerca de R$ 3 bilhões na implantação de 25 mil quilômetros de rede trifásica, focando em regiões com forte vocação agropecuária, como o Oeste paranaense. A rede trifásica permite o uso de equipamentos mais potentes e confiáveis, essenciais para a modernização das atividades no campo.

Entretanto, a disponibilidade da rede trifásica próxima à propriedade não garante a ligação automática; o produtor deve solicitar o aumento de carga, passando por avaliação técnica e orçamentária. Para facilitar a migração ao sistema trifásico, a iniciativa Se Liga Aí, Paraná oferece incentivos via crédito rural, subsidiando parte da taxa de juros de financiamentos destinados a obras externas e adaptações internas, incluindo fiação e substituição de motores.

Modernização rural e continuidade da sucessão familiar

A transformação tecnológica do campo, como observada na família Skura, também está ligada à sucessão generacional. A melhoria na infraestrutura elétrica, com a redução de falhas e de custos de manutenção, cria condições favoráveis para que novos produtores, como Felipe, consolidem e ampliem seus negócios.

O uso crescente de tecnologias mais sensíveis, como sistemas de monitoramento e equipamentos digitais, também reforça a necessidade de uma rede elétrica estável e eficiente. Isso reforça a relevância do Copel Agro e das políticas de incentivo ao fortalecimento da energia no campo para garantir a produtividade sustentável das propriedades rurais no Paraná.

Perguntas frequentes

Qual o principal objetivo do programa Copel Agro?

O programa visa oferecer atendimento especializado e ágil a produtores rurais cujas atividades dependem de energia elétrica contínua, reduzindo impactos causados por interrupções no fornecimento.

Quais setores rurais são prioritários para o Copel Agro?

São prioritários os setores de leite, suínos, aves, peixes e fumicultura, que têm alta dependência de sistemas eletrointensivos.

Como o produtor pode acessar o benefício do crédito para conectar-se à rede trifásica?

O produtor deve solicitar orçamento junto à Copel, obter os custos das adaptações internas, procurar uma instituição financeira para o crédito rural adequado e então solicitar a adesão ao programa Se Liga Aí no IDR-Paraná para ter acesso à subvenção dos juros.