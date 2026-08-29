Richarlison pede para deixar Tottenham e fica de fora de jogo da Premier League

Richarlison não foi relacionado para o confronto entre Tottenham e Newcastle, válido pela segunda rodada da Premier League, realizado no sábado, 29 de agosto. A ausência do brasileiro está ligada ao pedido do próprio jogador em deixar o clube londrino, conforme revelou o técnico Roberto De Zerbi após a derrota por 2 a 0.

O brasileiro, que foi titular na estreia da temporada contra o Brentford, perdeu sua vaga para o egípcio Omar Marmoush, recém-chegado do Manchester City. Desde a pré-temporada, De Zerbi já havia comentado sobre a indecisão do atacante em permanecer na equipe, destacando seu comprometimento nos treinos.

Pedido de saída e contexto da temporada

Richarlison, contratado em julho de 2022 após bom desempenho no Everton, não conseguiu repetir seu rendimento no Tottenham. A questão impactou até sua convocação para a seleção brasileira, ficando fora da lista para a Copa do Mundo de 2026.

A janela de transferências da Premier League encerra-se na terça-feira, 1º de setembro, e a expectativa é que a situação do atacante seja definida até lá. Na próxima rodada, o Tottenham enfrenta o Nottingham Forest, no sábado, 5 de setembro, às 11h (horário de Brasília).

Declaração do técnico Roberto De Zerbi

Sobre a ausência de Richarlison diante do Newcastle, o técnico declarou que o pedido de saída do jogador foi o motivador. Ele ressaltou também a relação positiva com o atleta, dizendo que ele é um profissional dedicado e adorável, apesar das oscilações em sua posição sobre continuar ou sair do clube.