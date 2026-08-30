Vasco vence Cruzeiro, encerra jejum e sai da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Vasco conquistou um resultado importante ao superar o Cruzeiro por 3 a 1 na noite de sábado (29), em São Januário, no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time carioca encerrou um jejum de oito partidas sem vitória e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento, alcançando 25 pontos e ultrapassando equipes como Mirassol e Internacional.

A partida mostrou um Vasco pressionando desde o início, impondo ritmo intenso e criado diversas chances. Apesar da boa atuação, o placar refletia uma vantagem mínima ao fim do primeiro tempo.

Detalhes do jogo e desempenho das equipes

O primeiro gol saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Colidio lançou Tchê Tchê, que driblou o marcador e finalizou com precisão. Colidio foi o destaque ofensivo vascaíno, participando das principais jogadas e fornecendo a assistência decisiva.

Na segunda etapa, o Vasco manteve a intensidade e ampliou com um gol de Lucas Freitas, aproveitando jogada de escanteio ensaiada. O terceiro gol foi marcado no fim do jogo, aos 46 minutos, com David completando cruzamento de Ramon Rique. O Cruzeiro marcou seu gol aos 49, com Felipe Morais, mas não conseguiu impedir a derrota.

Impacto na tabela e próximos compromissos

Com os 25 pontos, o Vasco deixa o Z-4 e aguarda os resultados dos próximos jogos para confirmar sua permanência fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro ficou com 39 pontos e perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

O Cruzeiro terá compromisso já na terça-feira (1º), às 21h, contra o Atlético-MG na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Vasco decide sua vaga na quarta (2), às 21h30, contra o Vitória, no Barradão, podendo até empatar para avançar.

Ficha técnica da partida

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Santiago Sosa (Barros), Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Adson (Puma Rodríguez), Andrés Gómez (Marino Hinestroza) e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas (Lucas Silva), Matheus Henrique e Kaique Kenji (Felipe Morais); João Costa (Wesley), Villarreal (Wanderson) e Lucho Rodríguez (Matheus Pereira). Técnico: Artur Jorge.

Gols – Tchê Tchê, 32’/1ºT; Lucas Freitas, 9’/2ºT; David, 46’/2ºT; Felipe Morais, 49’/2ºT.

Cartões amarelos – Adson e Barros (Vasco); João Marcelo (Cruzeiro).

Árbitro – Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

Renda – R$ 757.036,00.

Público – 19.021 torcedores.