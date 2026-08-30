São-paulino é vítima de agressão em Cascavel e levado ao hospital

Na manhã deste domingo (30), um homem identificado como torcedor do São Paulo foi vítima de agressão em Cascavel, Paraná. Ele foi encontrado com ferimentos no rosto e em um dos braços na Rua Galileu, no bairro Tarumã.

Segundo informações repassadas no local, a vítima teria sido surpreendida e agredida por outras pessoas em um endereço diferente e, após o ocorrido, procurou ajuda na Rua Galileu, onde foi socorrido por uma equipe do SIATE.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem para uma unidade hospitalar para avaliação médica. As circunstâncias da agressão e a identidade dos agressores devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

Atendimento do SIATE

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionado logo pela manhã e atendeu rapidamente a vítima no local onde ele buscou socorro. A equipe constatou os ferimentos no rosto e no braço e realizou o atendimento inicial para garantir a estabilidade do homem.

Investigação pelas autoridades

As forças de segurança deverão apurar as causas da agressão e identificar os envolvidos. Até o momento, não há mais informações sobre a motivação do ataque nem sobre possíveis suspeitos.