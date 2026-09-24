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Coroinha autista estreia em missa de Curitiba e acolhimento do padre viraliza

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Vídeo da estreia do coroinha Davi, de 12 anos, no Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, já tem mais de 125 mil curtidas; psicóloga chamou a participação de “inclusão verdadeira”

Um vídeo que registra o acolhimento do padre Joaquim Parron ao coroinha Davi Pavim Almeida Ferreira, de 12 anos, durante a missa de estreia do menino no altar do Santuário Perpétuo Socorro, em Curitiba, viralizou nas redes sociais. A postagem da psicóloga infantil Aline Abreu já reúne mais de 125 mil curtidas.

Acolhimento durante a transmissão

segundo G1, a cena foi exibida em uma transmissão da missa que Aline assistiu em 13 de setembro, enquanto evitava sair por causa de um temporal em Belo Horizonte. No vídeo, o reitor do Santuário, padre Joaquim Parron, explica com carinho que era a primeira vez de Davi como coroinha e diz que a presença do menino traz “uma alegria muito grande no altar”.

Repercussão nas redes

A psicóloga Aline Abreu compartilhou um recorte da transmissão nas redes sociais e elogiou a postura do padre. Ela afirmou que a participação de Davi representa uma “inclusão verdadeira” e destacou a naturalidade com que o reitor conduziu a missa.

Família e comunidade

Em entrevistas à imprensa local, o próprio coroinha disse que participar da missa é “um prazer”: “Gosto, gosto sim, muito. Tenho este contato com Deus, sabe? Você aprimorar a sua alma e você servir o padre é uma coisa boa. […] Eu sinto prazer quando eu tô nessa missa, em todas as missas”, afirmou Davi.

A mãe do menino, Breda Karen Pavin, disse que encontrou na igreja um lugar seguro e que se sente “super feliz” com a acolhida: “quando a gente vê que tem uma pessoa que abre os braços pra gente, independente de onde você veio, do jeito que você é, o que você fez, é uma coisa tão boa”, declarou.

O Santuário Perpétuo Socorro fica no bairro Alto da Glória, em Curitiba. A igreja realiza uma missa especial voltada para famílias atípicas sempre no último domingo do mês, às 17h, conforme informado pelo próprio Santuário.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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