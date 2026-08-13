Corpo de Bombeiros relata colisão de grande energia no Centro de Cascavel

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Na noite de quarta-feira (12), uma colisão de grande impacto ocorreu no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Carlos Gomes, no Centro de Cascavel. Equipes do Siate foram acionadas e atenderam os envolvidos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente envolveu um Fiat Palio e uma caminhonete terceirizada da Copel, com quatro pessoas ocupando os veículos. Três delas sofreram ferimentos e receberam atendimento emergencial no local.
Entre os feridos, um homem de 24 anos que estava na caminhonete sofreu um corte contuso no crânio. No Fiat Palio, uma mulher de 19 anos teve ferimentos moderados, enquanto um homem de 24 anos sofreu múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura exposta na perna.
O atendimento contou com três ambulâncias do Siate, médico e equipe de resgate. O Subtenente do Corpo de Bombeiros destacou que o impacto foi considerado de grande energia, justificando o deslocamento reforçado para o socorro.
O motorista do Fiat Palio realizou o teste do bafômetro, que indicou 0,54 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e executar os procedimentos cabíveis.
Três pessoas tiveram ferimentos: um homem de 24 anos com corte no crânio, uma mulher de 19 anos com ferimentos moderados e um homem de 24 anos com múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura exposta.
O atendimento contou com três ambulâncias do Siate, médico e equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, além da presença da Polícia Militar para os procedimentos legais.
Sim, o motorista do Fiat Palio fez o teste do bafômetro, que acusou 0,54 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.