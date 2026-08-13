Corpo de Bombeiros relata colisão de grande energia no Centro de Cascavel

Na noite de quarta-feira (12), uma colisão de grande impacto ocorreu no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Carlos Gomes, no Centro de Cascavel. Equipes do Siate foram acionadas e atenderam os envolvidos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu um Fiat Palio e uma caminhonete terceirizada da Copel, com quatro pessoas ocupando os veículos. Três delas sofreram ferimentos e receberam atendimento emergencial no local.

Detalhes das vítimas e lesões

Entre os feridos, um homem de 24 anos que estava na caminhonete sofreu um corte contuso no crânio. No Fiat Palio, uma mulher de 19 anos teve ferimentos moderados, enquanto um homem de 24 anos sofreu múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura exposta na perna.

Resposta das equipes de emergência

O atendimento contou com três ambulâncias do Siate, médico e equipe de resgate. O Subtenente do Corpo de Bombeiros destacou que o impacto foi considerado de grande energia, justificando o deslocamento reforçado para o socorro.

Procedimentos policiais e constatação de álcool

O motorista do Fiat Palio realizou o teste do bafômetro, que indicou 0,54 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e executar os procedimentos cabíveis.

Perguntas frequentes

Quantas pessoas ficaram feridas na colisão?

Três pessoas tiveram ferimentos: um homem de 24 anos com corte no crânio, uma mulher de 19 anos com ferimentos moderados e um homem de 24 anos com múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura exposta.

Quais equipes atenderam o acidente?

O atendimento contou com três ambulâncias do Siate, médico e equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, além da presença da Polícia Militar para os procedimentos legais.

Houve constatação de bebida alcoólica envolvida no acidente?

Sim, o motorista do Fiat Palio fez o teste do bafômetro, que acusou 0,54 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.