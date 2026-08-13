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TV Globinho volta à Globo em edição especial - 12/08/2026 - Televisão

TV Globinho volta à Globo em edição especial – 12/08/2026 – Televisão

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TV Globinho volta à Globo em edição especial - 12/08/2026 - Televisão
Marina Ruy Barbosa, aos 14 anos, comandando o programa TV Globinho - Globo
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São Paulo (SP)

As crianças que cresceram nos anos 2000 podem comemorar: a TV Globinho está de volta! Mas só por um dia. A Globo anunciou que o programa infantil ganhará uma edição especial em 10 de outubro, às vésperas do Dia das Crianças.

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