Corpo de motorista preso por embriaguez é encontrado morto em cela da Polícia Civil em Cascavel

O corpo do motorista Janir de Souza de Matos, de 38 anos, foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) após ser encontrado morto em uma cela da Polícia Civil de Cascavel. O caso ocorre poucos minutos após sua prisão pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (11), na BR-277, em Cascavel.

Janir havia sido abordado enquanto conduzia um caminhão e realizava manobras perigosas na rodovia. O teste do etilômetro apontou 0,95 mg/L de álcool por litro de ar expelido, seguido por um segundo teste que registrou 0,89 mg/L, indicando embriaguez ao volante, o que motivou sua detenção.

Procedimentos após a prisão

Após a abordagem, Janir foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e o caminhão foi recolhido ao pátio conveniado. Segundo a PRF, ele colaborou durante todos os procedimentos realizados.

Investigação das circunstâncias da morte

Posteriormente à detenção, o motorista foi encontrado morto dentro da cela onde estava custodiado. A Polícia Científica realizou o recolhimento do corpo e o encaminhamento ao Instituto Médico-Legal para exames periciais que devem esclarecer a causa da morte e as circunstâncias em que ocorreu.

Relevância do caso

O caso está sob investigação para apurar se houve falhas procedimentais ou outras causas envolvidas. As informações divulgadas até o momento foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Cascavel.

Perguntas frequentes

Quem era a vítima encontrada morta na cela da Polícia Civil?

Janir de Souza de Matos, motorista de 38 anos, preso por embriaguez e direção perigosa em Cascavel.

Quando e onde Janir foi preso?

Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta terça-feira (11) após abordagem na BR-277, em Cascavel.

Quais os próximos passos da investigação?

A Polícia Científica realizará exames periciais no corpo para esclarecer a causa e circunstâncias da morte.