Juiz afastado após ser flagrado fumando e bebendo vinho em audiência e acusar tribunais de corrupção

O juiz Milton Líviu Lemos Salles foi afastado pelo corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, após ser flagrado fumando cigarro e bebendo vinho durante uma audiência virtual. A decisão ocorreu no dia 11 de julho, após a divulgação de um vídeo no qual ele acusa o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção.

Com 36 anos de carreira, Salles afirmou no vídeo, publicado nas redes sociais, conhecer os bastidores dos tribunais e contestou as apurações a seu respeito, alegando difamação por parte do TJ-MG. Ele também desafiou quem quiser confrontá-lo publicamente.

Investigações e afastamento imediato

A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iniciou investigação sobre a conduta de Salles após ser constatado que durante uma audiência virtual ele havia fumado e consumido vinho, o que motivou denúncias de irregularidade. A ordem de afastamento veio antecipando a reunião do Órgão Especial prevista para definir providências adicionais em relação ao episódio.

Segundo a decisão do corregedor, o afastamento é necessário diante das acusações feitas e do comportamento inadequado demonstrado durante a sessão.

Alegações de corrupção e nomes citados

Em seu vídeo de 14 segundos, Salles fez diversas acusações qualificadas contra colegas do tribunal mineiro, ao citar nomes como Nelson Missias, Gilson Lemos, Luiz Carlos Corrêa Júnior e Vicente de Oliveira Silva, alegando envolvimento em corrupção. Ele criticou a atuação do TJ-MG, mencionando ainda supostas compras excessivas de veículos híbridos e declarando que o tribunal, segundo sua visão, “não existe”.

O juiz também revelou sua relação familiar com a magistratura, sendo filho do ex-desembargador Tibagy Salles.

Manifestações oficiais e continuidade

O jornal Estado solicitou posicionamentos oficiais aos tribunais citados e ao ministro Alexandre de Moraes. Até o momento da publicação, os espaços para manifestação permanecem abertos. Enquanto isso, as investigações internas continuam sob supervisão da Corregedoria do TJ-MG.

Perguntas frequentes

Quem é Milton Líviu Lemos Salles?

Milton Líviu é um juiz com 36 anos de carreira, atualmente investigado por conduta inadequada durante audiência virtual e autor de acusações contra tribunais e magistrados mineiros.

Qual foi a conduta que motivou o afastamento do juiz?

Ele foi flagrado fumando cigarro e bebendo vinho em audiência virtual, comportamento que gerou investigação e o afastamento imediato pelo corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais.

Quais foram as acusações feitas por Milton Líviu?

Ele acusou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção, mencionando nomes de magistrados e criticando a estrutura do tribunal mineiro.