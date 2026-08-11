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Imagem horizontal mostrando três motos apreendidas em cruzamento de Cascavel

Três motos são apreendidas em operação de trânsito no cruzamento da Rua Gandhi com Avenida Piquiri em Cascavel

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Imagem horizontal mostrando três motos apreendidas em cruzamento de Cascavel
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Na noite de terça-feira (11), uma operação de fiscalização de trânsito realizada no cruzamento da Rua Gandhi com a Avenida Piquiri, em Cascavel, culminou na apreensão de três motocicletas. A ação, conduzida por equipes da Polícia Militar, teve como foco verificar a regularidade dos condutores e as condições dos veículos que circulam pela cidade.

Segundo informações da fiscalização, além das motos apreendidas, cinco multas foram aplicadas a outros condutores durante a operação. O objetivo principal é retirar de circulação veículos que desrespeitam as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), promovendo maior segurança no trânsito local.

Foco da fiscalização e resultados

A abordagem buscou identificar irregularidades que possam comprometer a segurança viária, como documentação vencida, alterações nos veículos, ou ausência de equipamentos obrigatórios. A operação desta terça ressalta o empenho das autoridades em coibir infrações e manter a ordem no trânsito de Cascavel.

Possibilidade de novas operações

Conforme informado pelas equipes responsáveis, não está descartada a realização de novos bloqueios durante a semana. Outros pontos estratégicos da cidade poderão ser contemplados com ações similares para reforçar a fiscalização e reduzir riscos de acidentes.

Perguntas frequentes

Qual foi o local da operação de fiscalização?

O bloqueio ocorreu no cruzamento da Rua Gandhi com a Avenida Piquiri, em Cascavel.

Quantas motos foram apreendidas na operação?

Foram apreendidas três motocicletas durante a ação.

Quantas multas foram aplicadas?

Cinco multas foram registradas em consequência da fiscalização.

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