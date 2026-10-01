Edson Vasconcelos é candidato a vice na chapa de Sérgio Moro e defende industrializar Cascavel

Edson Vasconcelos vice-governador: em entrevista ao Estúdio CGN, o empresário afirmou que a chapa quer atrair indústrias e resolver energia, ferrovia e rodovia

Edson Vasconcelos, 50 anos, empresário natural de Cascavel, concorre ao cargo de vice-governador na chapa encabeçada por Sérgio Moro (PL), afirmou em entrevista ao Estúdio CGN nesta quinta-feira (1º), segundo a CGN.

Na conversa, Vasconcelos apresentou a industrialização de Cascavel e do Oeste como eixo central de sua atuação, atribuindo ao Estado um papel de planejamento regionalizado e de redução de barreiras para atrair indústrias de maior valor agregado.

Propostas para industrialização do Oeste

Vasconcelos disse reconhecer a força do agronegócio e das cooperativas na região, mas defendeu a necessidade de diversificar a economia com setores como biotecnologia e indústria farmacêutica. “Nós precisamos deixar as regiões do interior atrativas”, afirmou, segundo a CGN.

Para o candidato, o Estado deve adotar um plano de desenvolvimento econômico que desburocratize, digitalize e desregulamente processos, além de identificar obstáculos locais como energia, logística e conectividade.

Infraestrutura e logística

Entre os gargalos apontados por Vasconcelos estão a capacidade de escoamento da produção e as condições da malha viária. Ele colocou a Ferroeste e a BR-277 no centro do discurso e afirmou que é preciso priorizar a capacidade de transporte do que já existe na região.

Como exemplo, citou: “Não adianta a gente estar falando que quer ter uma ferrovia que ligue Maracaju a Paranaguá se nós não estamos conseguindo levar a carga de Cascavel”, segundo a entrevista ao Estúdio CGN.

Tributação, energia e competição com o Paraguai

Vasconcelos atribuiu parte da saída de consumidores e empresas para o Paraguai a diferenças tributárias e regulatórias, propondo observar experiências do país vizinho para identificar mecanismos que tornem o ambiente mais competitivo no Paraná. “Nós temos que gerar um ambiente aqui desregulado, favorável e com mais aptidão a receber o empreendedor aqui do que lá”, afirmou.

Sobre energia, o candidato avaliou que a capacidade energética será decisiva nos próximos anos: “A energia será o maior diferencial competitivo nos próximos 15 a 20 anos”, declarou à CGN.

Compromisso fiscal e representatividade de Cascavel

Questionado sobre o IPVA, Vasconcelos afirmou que uma eventual gestão da chapa não pretende aumentar o imposto: “De maneira nenhuma, nosso governo nunca vai buscar aumentar IPVA ou qualquer outro tipo de imposto”, disse, segundo a CGN.

Natural de Cascavel, ele destacou o significado político da candidatura para o Oeste: “É um orgulho estar aqui como cascavelense, como representante do Oeste, numa chapa majoritária, com possibilidades plenas para a gente estar no Palácio Iguaçu”, declarou durante a entrevista.