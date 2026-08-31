Corrida da Serra Verde Express encerra calendário de provas 2026 em Morretes, Paraná

A 2ª edição da Corrida da Serra Verde Express será realizada em 13 de dezembro de 2026, encerrando o calendário de provas no Paraná para o ano. O evento acontece na histórica cidade de Morretes, litoral do estado, reunindo atletas em percursos cênicos que passam pela Mata Atlântica e pela Serra do Mar.

Segundo a organização, a Serra Verde Express, a expectativa é superar os mais de 600 participantes da estreia em 2025, com público estimado em mais de 1.000 corredores e caminhantes. A largada está marcada para as 6h30, no Coreto Jeff Petersen, no centro histórico de Morretes.

Localização privilegiada e cenário natural

Morretes fica a cerca de 70 km de Curitiba, com fácil acesso por carro ou trem, sendo ponto final do tradicional passeio ferroviário Serra Verde Express. Fundada em 1733, a cidade preserva conjunto arquitetônico colonial e é atravessada pelo Rio Nhundiaquara, contando com atrativos turísticos como o barreado, prato típico local.

A combinação de história, gastronomia e natureza tem tornado Morretes um destino crescente no turismo do litoral paranaense, agora fortalecido pela consolidação da corrida com percursos que estimulam a prática esportiva em contato direto com a Mata Atlântica.

Modalidades para diferentes perfis

O evento oferece três modalidades: caminhada de 3 km, corrida de 6 km e corrida de 10 km, visando atender desde iniciantes até atletas experientes. A prova tem duração máxima de duas horas e é aberta para participantes a partir de 16 anos nas corridas. A organização orienta chegada com pelo menos meia hora de antecedência para orientações finais.

Inscrições, premiação e benefícios

As inscrições estão abertas via plataforma online https://app.assessocor.online/evento/serra-verde-express/905, com preços promocionais de R$ 135 até 30 de setembro e, posteriormente, R$ 155 até 1º de dezembro, sujeitas a limite de vagas.

O kit do atleta inclui camiseta, sacochila, brindes, número de peito, chip, medalha e hidratação durante o percurso. A premiação destaca-se por viagens e hospedagens que reforçam a conexão do evento com o turismo local. Os vencedores dos 10 km ganharão viagens para João Pessoa e a Ilha do Mel, além de passeios de trem, enquanto os premiados nos 6 km ganharão hospedagens no litoral paranaense e passeios turísticos.

Importância para esporte e turismo

A Corrida da Serra Verde Express reforça a imagem de Morretes como destino para atividades físicas, lazer e ecoturismo. O diretor-geral da organização, Adonai Arruda Filho, ressalta que o evento abriu portas para o turismo na região, oferecendo experiências únicas em meio à natureza preservada da Mata Atlântica e à história local.

Perguntas frequentes

Quando e onde será realizada a Corrida da Serra Verde Express em 2026?

A prova acontecerá no dia 13 de dezembro de 2026 às 6h30, com largada no Coreto Jeff Petersen, Praça dos Imigrantes, no centro histórico de Morretes, Paraná.

Quais são as modalidades e os percursos da corrida?

O evento oferece caminhada de 3 km, corrida de 6 km e corrida de 10 km para diferentes níveis de participantes.

Como são feitas as inscrições e quais os valores?

As inscrições são realizadas online e custam R$ 135 no 1º lote (até 30/09) e R$ 155 no 2º lote (até 01/12), sujeitos ao limite de vagas.