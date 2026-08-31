Piloto da Latam atribui saída de pista em Cascavel a pista escorregadia durante chuva

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Um avião da Latam que pousava no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, saiu da pista na manhã desta segunda-feira (31) por conta das condições escorregadias provocadas pela chuva na cidade. O piloto explicou aos passageiros, em vídeo gravado dentro da aeronave, que a saída pelo lado esquerdo da pista ocorreu devido ao piso escorregadio.
O incidente aconteceu por volta das 9h45, após a aeronave decolar do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com 145 passageiros e seis tripulantes a bordo. Após sair da pista, o avião parou em uma área de terra ao lado do pavimento. Ninguém ficou ferido.
O piloto, que não foi identificado, informou que a escada para o desembarque seria posicionada do lado direito da aeronave, na direção oposta à saída da pista. Ele também explicou que, devido à ausência de ônibus em Cascavel, os passageiros precisariam caminhar a pé para o local de desembarque.
O Aeroporto Regional de Cascavel permanece fechado para pousos e decolagens até que a aeronave seja removida do local. A Latam afirmou estar providenciando o equipamento necessário para a retirada do avião. Além disso, o voo de retorno a Guarulhos foi cancelado, e os passageiros estão sendo realocados em outras operações, partindo do Aeroporto de Foz do Iguaçu, também no Oeste do Paraná.