Joinville supera o Campo Mourão fora de casa e larga na frente nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal

O Joinville deu um passo importante rumo às semifinais da Liga Nacional de Futsal ao vencer o Campo Mourão por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final.

O confronto, realizado neste sábado na Arena UTFPR, colocou frente a frente duas equipes em busca de uma vaga na próxima fase da competição nacional. O resultado positivo deixa o time catarinense em situação confortável para o duelo decisivo em seus domínios.

Conforme informação divulgada pelo ge, o Joinville construiu o placar com eficiência e agora detém a vantagem do empate para o jogo de volta, enquanto o Campo Mourão precisará buscar a vitória no tempo normal para forçar uma prorrogação.

Domínio catarinense na Arena UTFPR

O Joinville iniciou a partida impondo seu ritmo e abriu o marcador logo aos quatro minutos da etapa inicial, com um gol de Gui. O jogador foi o grande destaque do confronto, sendo fundamental para a construção da vitória fora de casa.

Logo no início do segundo tempo, aos 41 segundos, Gui apareceu novamente para ampliar a vantagem do JEC. O momento foi crucial para desestabilizar a estratégia da equipe paranaense, que precisou se expor mais em busca do resultado.

Reação do Campo Mourão e gol decisivo

O Campo Mourão conseguiu diminuir a diferença aos quatro minutos da segunda etapa, após um gol contra marcado por Pinheiro. O lance deu novo ânimo aos donos da casa, que tentaram pressionar em busca do empate durante boa parte do período.

Entretanto, a defesa do Joinville se manteve sólida e, aos 18 minutos, Henrique marcou o terceiro gol para o time visitante. O tento selou o placar de 3 a 1 e garantiu a vantagem importante para a equipe catarinense no mata-mata da LNF.

O que esperar do jogo de volta

A decisão da vaga será no dia 22, uma quinta-feira, às 20h, no Centreventos Cau Hansen. O Joinville joga pelo empate para avançar, enquanto o Campo Mourão necessita da vitória para levar a disputa para o tempo extra.

Vale lembrar que, em caso de prorrogação, o Joinville terá a vantagem do empate por ter realizado uma campanha superior na primeira fase. Quem vencer este duelo enfrentará o ganhador do confronto entre Praia Clube e Jaraguá nas semifinais.

Perguntas frequentes sobre o confronto

Qual foi o placar final da partida entre Joinville e Campo Mourão?

O Joinville venceu o Campo Mourão por 3 a 1, com gols de Gui (duas vezes) e Henrique para o JEC, e um gol contra de Pinheiro para o time da casa.

Quando será o jogo de volta das quartas de final?

O jogo de volta está marcado para o dia 22 de outubro, quinta-feira, às 20h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Quem tem a vantagem do empate no segundo jogo?

O Joinville tem a vantagem do empate no tempo normal para se classificar. Se o Campo Mourão vencer no tempo normal, a partida vai para a prorrogação.

O que acontece se houver prorrogação?

Caso o jogo vá para a prorrogação, o Joinville avança se o placar terminar empatado, devido à sua melhor campanha na primeira fase da competição.

Quem o vencedor deste confronto enfrentará na próxima fase?

O classificado deste duelo enfrentará o vencedor do confronto entre Praia Clube e Jaraguá nas semifinais da Liga Nacional de Futsal.