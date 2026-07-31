Laudo confirma que fotógrafa que desapareceu em trilha no Paraná morreu por afogamento após queda em cachoeira

Laudo pericial aponta que a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso faleceu por asfixia mecânica por afogamento durante passeio em Sapopema

O caso que comoveu o Paraná teve um desfecho oficial nesta sexta-feira, 31 de maio. Após cinco dias de intensas buscas em uma área de mata fechada, a causa da morte da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi confirmada pelas autoridades competentes.

A jovem, que era natural de Londrina, estava acompanhada de uma amiga no complexo do Salto das Orquídeas quando o acidente aconteceu. O local é conhecido por atrair praticantes de ecoturismo e aventura no norte do estado.

Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo, a confirmação da causa da morte veio através do delegado Thiago Luiz dos Santos, responsável pela investigação do caso.

Detalhes do laudo e a dinâmica do acidente

Segundo o delegado Thiago Luiz dos Santos, o laudo da Polícia Científica não deixa dúvidas sobre a causa do óbito. Ana Paula morreu por asfixia mecânica por afogamento, sem outros fatores determinantes presentes no relatório preliminar.

O acidente ocorreu no último sábado, 25 de maio, enquanto as duas amigas tentavam atravessar o rio Lajeado Liso utilizando cordas de apoio. No momento da travessia, Ana Paula se soltou e acabou sendo levada pela correnteza.

Relatos indicam que, no dia do desaparecimento, o nível da água do rio estava cerca de 40 centímetros acima do normal, o que aumentou significativamente o risco da atividade de travessia na região da cachoeira.

O processo de buscas e a localização da vítima

Após cinco dias de operações, o corpo da fotógrafa foi encontrado a 123 metros de distância da queda principal da cachoeira. A localização foi possível graças ao uso de um drone operado pelo capitão Jackson Alexandre Machado, do Corpo de Bombeiros.

O major Renan Bortolassi, que participou das buscas, reforçou a suspeita de que a vítima tenha sofrido uma queda fatal. O trabalho de resgate envolveu diversas equipes que enfrentaram o terreno difícil da mata fechada no norte do Paraná.

A situação da amiga e o andamento do inquérito

Ana Carolyne Camilo, que estava com Ana Paula, também se desequilibrou durante a tentativa de atravessar o rio. Ela conseguiu sobreviver ao se segurar em pedras que não estavam submersas, permanecendo na mata até ser encontrada no dia seguinte.

A sobrevivente sofreu uma fratura na coluna e precisou ser hospitalizada. De acordo com a família, ela recebeu alta médica na última quarta-feira, 29 de maio, após receber os cuidados necessários.

O delegado informou que o inquérito policial ainda segue em aberto. A próxima etapa da investigação consiste em ouvir o proprietário da pousada local e outros turistas que estavam no Salto das Orquídeas no momento do acidente.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual foi a causa oficial da morte de Ana Paula? A causa confirmada pela Polícia Científica foi asfixia mecânica por afogamento.

Onde ocorreu o acidente? O fato aconteceu no Salto das Orquídeas, um complexo de cachoeiras localizado no município de Sapopema, no norte do Paraná.

Como a amiga da fotógrafa conseguiu se salvar? Ana Carolyne se segurou em pedras não submersas e aguardou resgate após ter sido arrastada pela correnteza.

O que a polícia fará agora? O delegado irá ouvir testemunhas, incluindo o dono da pousada, antes de encerrar o inquérito sobre o caso.

Qual era o estado do rio no dia do acidente? Estima-se que o nível da água do rio Lajeado Liso estava 40 centímetros acima do normal no momento do incidente.