Paraná sob alerta para onda de tempestades com chuvas volumosas e ventos em torno de 70 km/h

Climatempo e Instituto Nacional de Meteorologia preveem temporais a partir de quarta (9); acumulados podem superar 300 mm em pontos do estado

Segundo a Climatempo, o Paraná deve ser atingido por uma onda de tempestades com chuvas volumosas e ventos fortes a partir de quarta-feira (9). O instituto de meteorologia informou que, no acumulado do período, os volumes podem superar 300 mm em alguns pontos do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu alerta de temporais para quarta-feira. A Climatempo aponta que os ventos podem atingir velocidades em torno de 70 km/h em praticamente todo o estado ao longo do dia.

Áreas de maior atenção

A Climatempo destacou que as regiões com maior potencial de transtornos são o sul, a região central, o oeste e o sudoeste do Paraná, tanto pela intensidade das tempestades quanto pelos elevados acumulados de chuva.

Como será a evolução do tempo

Terça (8) : massa de ar frio mantém o predomínio de tempo firme em grande parte do estado, com amanhecer frio especialmente no sul, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Durante a tarde, as temperaturas sobem em áreas do norte, noroeste e oeste; o oeste pode registrar instabilidades isoladas no fim da tarde e à noite (segundo a Climatempo e o Simepar).

: massa de ar frio mantém o predomínio de tempo firme em grande parte do estado, com amanhecer frio especialmente no sul, centro-sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. Durante a tarde, as temperaturas sobem em áreas do norte, noroeste e oeste; o oeste pode registrar instabilidades isoladas no fim da tarde e à noite (segundo a Climatempo e o Simepar). Quarta (9) : mudança mais significativa com avanço de um cavado em médios níveis e uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai. As primeiras áreas de chuva atingem o oeste e sudoeste e, ao longo do dia, avançam para o centro-sul e outras áreas, com pancadas moderadas a fortes e possibilidade de temporais isolados, sobretudo à tarde e à noite (segundo a Climatempo).

: mudança mais significativa com avanço de um cavado em médios níveis e uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai. As primeiras áreas de chuva atingem o oeste e sudoeste e, ao longo do dia, avançam para o centro-sul e outras áreas, com pancadas moderadas a fortes e possibilidade de temporais isolados, sobretudo à tarde e à noite (segundo a Climatempo). Quinta (10) : instabilidades permanecem ativas sobre o estado, com chuva de moderada a forte intensidade e possibilidade de temporais isolados, sob influência do cavado e da área de baixa pressão; oeste, sudoeste, centro-oeste e centro-sul merecem atenção pelos acumulados elevados.

: instabilidades permanecem ativas sobre o estado, com chuva de moderada a forte intensidade e possibilidade de temporais isolados, sob influência do cavado e da área de baixa pressão; oeste, sudoeste, centro-oeste e centro-sul merecem atenção pelos acumulados elevados. Sexta (11): formação e desenvolvimento de nova área de baixa pressão reforçam o transporte de umidade. A Climatempo aponta que a chuva começa pela manhã e ganha força ao longo do dia, com risco de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e queda de granizo; há maior atenção para oeste, sudoeste, sul e parte da região central. As rajadas de vento podem superar 50 km/h durante a tarde.

Fontes da previsão

As informações desta matéria foram compiladas a partir de relatórios e alertas publicados pela Climatempo, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelos boletins do Simepar, conforme publicado pelo G1 Paraná.

Recomendação: acompanhe atualizações dos órgãos meteorológicos locais e alertas oficiais nas próximas horas, já que a situação deve evoluir entre esta quarta e sexta-feira.