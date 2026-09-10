A multinacional Danone confirmou o fechamento definitivo de uma de suas Fábrica mais tradicionais após 54 anos de operação contínua, resultando no desligamento de centenas de colaboradores.

A decisão faz parte de um plano estratégico da empresa para reorganizar sua estrutura industrial na Europa e otimizar custos operacionais. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o encerramento da unidade localizada em Ochsenfurt, na Alemanha, foi motivado por questões de eficiência e Mudança no mercado consumidor.

Apesar da interrupção das atividades na planta, a companhia reforçou que o fornecimento de produtos, como o iogurte Activia, não será afetado nos pontos de venda. A produção será redistribuída para outras unidades fabris do grupo, mantendo o abastecimento regular para os clientes em todo o mundo.

Impacto na força de trabalho e medidas de apoio

O encerramento das atividades na fábrica alemã impacta diretamente cerca de 230 trabalhadores que atuavam no local. A administração da Danone informou que está empenhada em minimizar os efeitos sociais das demissões por meio de um pacote de medidas de suporte.

Entre as ações planejadas pela empresa estão o oferecimento de acordos financeiros, programas de requalificação profissional para facilitar a recolocação no mercado e a tentativa de transferência de parte dos profissionais para outras unidades do grupo na região.

Motivos para o fechamento da unidade histórica

A fábrica, que iniciou suas operações em 1972, enfrentava desafios operacionais que comprometeram sua viabilidade financeira. Segundo a empresa, a unidade operava com apenas metade de sua capacidade produtiva, o que gerava custos fixos elevados e perda de competitividade frente a outras plantas mais modernas.

Além disso, houve uma mudança notável no comportamento dos consumidores, que passaram a buscar por alimentos com maior teor de proteína e itens funcionais específicos. Esse movimento acelerou a decisão da Danone de desativar a estrutura obsoleta para concentrar investimentos em polos industriais com maior rentabilidade.

Preservação da marca e situação no Brasil

É importante ressaltar que o fechamento desta unidade não representa uma crise financeira global para a empresa. A Danone mantém operações sólidas em diversos continentes e continua investindo em suas plantas estratégicas, como a unidade de Fulda, na Alemanha, que foca em nutrição médica e fórmulas infantis.

Para os consumidores brasileiros, a notícia não traz alterações. A produção de itens como Danoninho, Danette, YoPRO e o próprio Activia segue operando normalmente em solo nacional, com destaque para o polo industrial de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que garante o abastecimento de todo o país.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Por que a fábrica da Danone foi fechada? A unidade de Ochsenfurt operava com capacidade ociosa e custos elevados, tornando-se menos competitiva frente a outras Fábrica do grupo.

2. O iogurte Activia vai parar de ser vendido? Não. A produção do Activia será redistribuída para outras unidades, garantindo que o produto continue disponível nas prateleiras dos mercados.

3. Quantos funcionários foram demitidos? O encerramento impacta cerca de 230 trabalhadores, que receberão suporte da empresa por meio de acordos financeiros e requalificação.

4. O fechamento afeta as operações da Danone no Brasil? Não. O mercado brasileiro é prioridade para o grupo, e as Fábrica locais, como a de Poços de Caldas, seguem com produção normal.

5. A Danone está em crise financeira? Não. A empresa afirma que a decisão é uma medida estratégica de reestruturação para simplificar operações e focar em setores com maior potencial de crescimento.